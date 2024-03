Millie Bobby Brown defende a mudança constante de sotaque nas entrevistas

A estrela de “Stranger Things” recentemente abordou essa questão de frente em uma reunião com um TikToker Max Balégde – onde ela estava divulgando seu novo filme da Netflix, “Donzela”, e onde ela foi questionada diretamente sobre seu sotaque mudando constantemente… embora, em termos muito bajuladores.

Observe… Max cutuca o assunto, mas o faz de uma forma que já está do lado de Millie. Ele diz que entende perfeitamente que o sotaque de alguém muda dependendo de onde ela está.

Essa é a razão pela qual muitos de seus fãs/apoiadores ofereceram em defesa de Millie depois de uma entrevista que ela deu com Jimmy Fallon quase duas semanas atrás se tornou viral… onde ela parecia uma ianque pura, apesar de ter alcançado a fama com seu sotaque britânico característico.

MBB assumiu as rédeas da conversa aqui e explicou por que seu sotaque muda rapidamente – aliás, durante essa conversa com Max … ela parecia sua habitual costa vermelha, quase exageradamente – e basicamente disse, sim. .meu sotaque muda de acordo com o ambiente.