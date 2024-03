Missed Fists: Árbitro dá um tapa no gosto da boca do lutador para interromper a luta 2 contra 1

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Por aqui, fazemos o possível para estar o mais informados possível sobre os clipes que apresentamos, mas às vezes você só precisa permitir algumas suposições para não excluir os momentos mais bizarros e dignos de atenção nos esportes de combate.

Então preparem-se, pessoal, porque estamos prestes a pular em um buraco.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores Nocautes e submissões, e para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Cedy e Dustinel vs. Alexandru Bobicioiu (e Yamoto Zaharia?)

O RXF MMA da Romênia deve ser familiar para muitos de vocês, já que a promoção conquistou seu nome nos últimos anos, depois que vários de seus clipes de luta de tapa se tornaram virais, muito antes de a arte de “o que os cinco dedos disseram na cara” ser um brilho nos olhos do tio Dana.

Isso pode chocar você, mas o RXF também promove lutas de influenciadores e de show de horrores, ambos exibidos em seu evento principal mais recente. O que exatamente aconteceu nesta luta 2 contra 1, que viu a equipe TikTok de Cedy e Dustinel (combinados 1,5 milhão de seguidores) enfrentar Alexandru Bobicioiu (150.000 seguidores no Instagram), bem, ainda estou trabalhando para descobrir isso.

Pelo que posso dizer, essas lutas assimétricas ainda têm alguma aparência de conjunto de regras e Dustinel (o infeliz tapa) talvez tenha sido muito agressivo ou não tenha sido autorizado a usar certas técnicas quando a luta foi para o chão. Isso, ou o árbitro Yamoto Zaharia (também uma espécie de influenciador com mais de 200.000 seguidores no TikTok) simplesmente não gosta do cara.

Afinal, esta não é a primeira vez que ele se envolve fisicamente com Dustinel:

Há também uma grande chance de que tudo isso seja algum tipo de show elaborado, o que não seria nem um pouco surpreendente, embora aquele tapa certamente tenha soado o mais real possível.

É uma pena que Zaharia tenha se envolvido, porque Cedy e Dustinel fizeram um excelente trabalho usando a tática 2 contra 1 testada e comprovada de um cara agarrar e o outro atacar (desenvolvida pelas lendas do Fight Circus, Bank e No Money, claro). Uma rápida olhada nas respectivas páginas de mídia social dos participantes parece mostrar que a machadinha foi enterrada, mas se alguém que fala romeno quiser rolar na lama do TikTok e cavar as consequências, não o culpo por ser curioso .

De qualquer forma, tenho a sensação de que tudo isso é uma preparação para uma luta de tag team de MMA em um futuro próximo, que a RXF terá o prazer de promover para seus dois milhões de seguidores do TikTok. Que negócio.

Eun Bi Cho x Momoko Yamazaki

Seika Izawa x Si Yoon Park



Com relação aos influenciadores acima, o verdadeiro destaque da semana veio por cortesia de Eun Bi Cho, anteriormente sem vitórias, que marcou um dos nocautes de MMA feminino mais desagradáveis ​​de todos os tempos em um evento DEEP JEWELS em Tóquio.

Cinquenta e sete segundos de luta, Cho e Momoko Yamazaki decidiram deixar suas mãos voarem, resultando em Cho acertando um 1-2 limpo que derrubou Yamazaki antes que ela caísse no chão. A perna do pobre Yamazaki fez um Cro Cop’ing completo,

Cho estava 0-4 indo para essa luta, mas todos nós deveríamos estar felizes por ela ter continuado empurrando aquela pedra colina acima, porque isso nos deu um nocaute do qual ela pode se gabar pelo resto da vida.

Em uma disputa mais contundente, a invicta Seika Izawa se manteve assim com um lindo estrangulamento ninja na luta principal para adicionar o cinturão peso átomo do JEWELS à sua coleção.

Izawa, que também detém o título do Rizin na categoria até 105 libras, está agora com 13-0 nas últimas quatro lutas. Já se passaram dois anos desde que ela conquistou a segunda vitória consecutiva sobre a lenda do peso átomo Ayaka Hamasaki e embora o nível de competição tenha diminuído desde então (grite para o rival Si Woo Park), é difícil negar que a jovem de 26 anos pertence entre qualquer lista das melhores lutadoras femininas do mundo. Atualmente, ela está em 13º lugar no ranking Pound-for-Pound do MMA Fighting e só se aproxima do top 10 cada vez que entra no ringue.

Janii Rosário vs. Alaina Dutill

Uma pessoa que não deveria estar feliz com o nocaute espetacular de Cho é a lutadora de MMA Maverick Janii Rosario. O peso palha amador conquistou o cinturão vago no último sábado em Brodheadsville, Pensilvânia, com um soco de 46 segundos em Alaina Dutill e teria feito uma liderança digna de Missed Fists se não fosse pelo esforço ligeiramente superior de Cho.

Grande paciência de Rosario para esperar que Dutill se estendesse demais antes de contra-atacar e mandar Dutill para o tatame. Com 7-1, Rosario, de 28 anos, pode saltar para a luta profissional em breve, se quiser.

Você pode assistir ao Maverick MMA 27 e mais eventos regionais com uma assinatura do Spectation Sports.

Arijan Topallaj vs. Karol Rysavy

Se você quer um exemplo de pura ferocidade dentro da jaula, não procure mais, Arijan Topallaj:

Essa é a definição de colocar o tanque de gasolina em E em busca de uma finalização. Felizmente para Topallaj, ele conseguiu, balançando Karol Rysavy desequilibrado com um gancho de esquerda e, em seguida, acertando uma rajada de feno para a paralisação.

“The Albanian Eagle” venceu sua segunda luta no Oktagon MMA e agora está com 7-0-1, com todas as vitórias vindo por paralisação no primeiro round. Aluno do ex-lutador do UFC Peter Sobotta, espera ver muitos mais destaques do Topallaj no futuro.

Richard Martins x Augusto Matias

Luiz Felipe Herculano vs. Werick Douglas



Não sei o que rolou no MMA no fim de semana passado, mas os lutadores estavam em busca de sangue. Literalmente.

Na LFA 179, no Rio de Janeiro, o meio-médio Richard Martins não deu escolha a Augusto Matias a não ser ficar no chão, primeiro acertando-o com uma joelhada no meio e depois acertando um soco no chão que derrubou Matias de vez.

Depois que o corte foi aberto, Matias parecia estar farto e o resto era apenas punição. Viva para lutar outro dia, meu jovem.

Luiz Felipe Herculano também teve pressa para entrar e sair, o que fez em apenas 17 segundos, intimidando Werick Douglas para garantir um nocaute rápido e melhorar para 7 a 0 como profissional.

LFA 179 está disponível para repetição no UFC Fight Pass.

Isac Silva vs. Ariclenes Carvalho

Em um evento de combate do Rei Da Selva em Manaus, Brasil, Isac Silva estava girando e vencendo, embora tenha sido menos o giro e mais o soco no rosto que lhe rendeu a vitória aqui.

Pobre Ariclenes Carvalho. Isso foi como em Soco!! quando você está tentando cronometrar o movimento característico do seu oponente, mas então você erra e acaba sendo cronometrado. Não me lembro de Little Mac ter feito qualquer ground-and-pound desnecessário depois de ser abalado.

Aqui está outro ângulo deste nocaute perverso:

Rei Da Selva Combat 16 está disponível para replay gratuito no YouTube.

David Serrano vs. Jordan Baraldi

Houssam El Kasri vs. Daniel Wilson



Falando em configurações de nocaute, David Serrano fez Jordan Baraldi adivinhar com uma série de chutes bem colocados em um evento da Sparta Combat League em Superior, Colorado.

Eventualmente, Baraldi errou muitas vezes.

Baraldi viu a ilusão de um chute no corpo, mas sentiu a dura realidade de um chute na cabeça.

Ainda assim, poderia ser pior. Ele poderia ser Dan Wilson.

Sombras de Spencer Fisher-Matt Wiman aqui como Wilson parecia estar indicando que ele estava bem ao mostrar a língua depois de comer uma boa dose de Houssam El Kasri. Momentos depois, apaga-se como uma luz.

Isso é tudo por esta semana, até a próxima, todos, lembrem-se que não existe cirurgia plástica gratuita.

