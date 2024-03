Missed Fists: Kickboxer nocauteia com chute giratório na virilha

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Nunca mantivemos um registro oficial de qual técnica de finalização é mais frequentemente apresentada em Missed Fists, mas me sinto confiante em dizer que vemos uma quantidade excessiva de chutes na cabeça e nocautes nos joelhos no cenário regional e internacional em comparação com a média dos shows da liga principal. . Toda semana, duas ou três coitadas acabam levando parte da perna até a cúpula e morrendo.

O que falta são as lutas finalizadas com chute na virilha (provavelmente porque não são “legais” ou algo assim), situação que podemos corrigir por pelo menos uma semana.

Yuki Koza x Kan Nakamura

Do RISE El Dorado 2024 em Tóquio, aqui está Yuki Koza dando um chute giratório bem entre as pernas de Kan Nakamura e marcando uma vitória por TKO no terceiro round:

Polêmica no Japão. Yuki Yoza é declarado vencedor por nocaute após um chute na virilha de Kan Nakamura no terceiro round. Após revisão no ringue, o árbitro Wada declarou que o chute acertou na coxa.#RISE_ELDRD pic.twitter.com/qY2LCDlyzm – Além do Kickboxing (@Beyond_Kick) 17 de março de 2024

Em primeiro lugar, deixe-me dizer que, pessoalmente, concordo com a afirmação oficial aqui de que o chute provavelmente acertou a parte interna da coxa. Aqui está outro ângulo:

É razoável que tenha sido uma greve legal, certo? Dito isso, também é difícil para mim acreditar que o golpe giratório não pegou pelo menos alguns galhos e/ou bagas de Nakamura, então fazê-lo sofrer uma derrota por nocaute aqui parece excessivamente duro. Então, novamente, todos podemos concordar que não haver competição é uma droga e você também não quer roubar a vitória de alguém.

Independentemente disso, observe qualquer um dos ângulos novamente e você concordará que é um visual incrível, pois certamente é possível que Koza tenha acertado com seu calcanhar um ponto onde nenhum lutador deseja levar um chute giratório. Se Nakamura não estivesse fingindo ou embelezando, este é o nosso favorito para a derrota por nocaute mais estranha e indiscutivelmente pior de 2024.

Melhor notícia, também vimos um dos melhores nocautes de 2024, quando Ryunosuke Omori acertou talvez o punho giratório mais rápido da história humana registrada.

Eu juraria que é um clipe acelerado, mas não, Omori acertou aquele bad boy em tempo real. Ele encontra o equilíbrio, abaixa as mãos e então BOOM bate a luva no rosto de Koyata Yamada. Nocaute instantâneo.

Jorge Calvo vs. Kike González

Uriel Uribe vs. Carlos Gomes

Alan Alexis Castro vs. Alejandro Villareal



Aviso ao espectador para este próximo conjunto de clipes! Temos um pouco de sangue no caminho.

Do Lux Fight League 41, em Monterrey, no México, Jorge Calvo defendeu com sucesso o título dos moscas contra Kike Gonzalez, mas não sem ter que passar por cinco rounds que se tornaram pesadelos.

O desafiante estava prestes a vencer o primeiro round com uma sequência tardia de ground and Pound antes de Calvo acertá-lo com uma cotovelada por baixo. Aquele tiro certeiro foi o suficiente para abrir Gonzalez. Seriamente.

No final da luta, o tatame estava encharcado de sangue de Gonzalez, parecendo mais um Slip N Slide demente do que um aparelho no qual dois seres humanos deveriam estar lutando.

Calvo sobreviveu a um esforço vigoroso de Gonzalez para obter uma vitória convincente nas cartas (49-46 em todas as áreas), mas ele estará pensando nisso por um tempo, tenho certeza.

Aqui estão mais alguns destaques da luta:

No início do card, Uriel Uribe deu um chute do Sparta na hora certa para Carlos Gomez para garantir o nocaute nos momentos finais da luta.

Olhe só, acabei de chutá-lo bem no mingau enquanto ele se levantava.

E nas preliminares, Alan Alexis Castro e Alejandro Villarreal decidiram descartar as regras e travar um duelo clássico “O primeiro cara a morrer perde”, que Castro venceu com folga.

Lux Fight League 41 está disponível para repetição no UFC Fight Pass.

Marcelo Morrelli x Sylwester Miller

Tivemos uma grande surpresa no Strife Tube 4 em Legionowo, na Polônia, quando o ex-desafiante ao título peso galo do Cage Warriors, Sylwester Miller, foi sufocado até ficar inconsciente pelo relativamente desconhecido Marcelo Morrelli.

Dependendo de onde você olha, Morrelli estava com 1-3 ou 3-3 antes desta disputa e de acordo com Sherdog ele realmente venceu uma luta apenas cinco dias antes de se apresentar para esta luta. Não importa como você o faça, este é um feito impressionante e outra oportunidade difícil para Miller.

O destaque polonês desafiou de forma memorável o então invicto campeão peso galo do Cage Warriors, Jack Cartwright, em 2021 e parecia capaz de lhe entregar sua primeira derrota, mas foi desclassificado porque simplesmente não conseguia parar de lançar cabeçadas. Miller está 2-4 desde então.

Um replay gratuito de Strife Tube 4 está disponível no YouTube.

Michele Martignoni vs. Raz trazer

Omiel Brown x Rafael Aronov



Falando em Cage Warriors (e vencendo lutadores com as iniciais MM, por incrível que pareça), voltamos à terra do Fight Pass para admirar a doce configuração de nocaute de Michele Martignoni no Cage Warriors 167 em Manchester, Inglaterra.

Martignoni dispara um tiro no corpo e uma finta para abrir as defesas de Raz Bring, deixando-o vulnerável a um taco de beisebol na mão direita que o derruba. Volume e precisão!

Um pouco mais difícil de assistir, mas não menos impressionante do ponto de vista técnico, aqui está Omiel Brown quase arrancando a cabeça de Rafael Aronov com uma guilhotina.

Na verdade, Brown venceu suas duas primeiras lutas profissionais na guilhotina e não marcava nenhuma desde 2021 antes de estrangular Aronov no fim de semana passado.

Anthony Drilich x Satoru Enomoto

Não tenho certeza se você ouviu, mas esses pesos-mosca australianos têm mãos.

No Eternal MMA 83 (também disponível no UFC Fight Pass) em Queensland, Austrália, Anthony Drilich esmagou Satoru Enomoto com uma cotovelada no queixo antes de finalizar com os punhos em martelo. Esta foi a primeira defesa de Drilich do título de 125 libras e sua quinta vitória consecutiva no geral.

Steve Erceg já está liderando o caminho para os pesos mosca australianos com uma disputa pelo título e uma vaga como atração principal do pay-per-view em apenas quatro lutas em sua carreira no UFC. Não se surpreenda se seu compatriota se juntar a ele em breve.

Damian Rzepecki vs. Giorgi Esiava

No Fight Exclusive Night 53 em Lubin, na Polônia, tivemos uma boa e velha brincadeira, cortesia de Damian Rzepecki.

Se isso fosse um filme, você gritaria para a tela para que Giorgi Esiava movesse as mãos para baixo, em torno da cintura de Rzepecki, para evitar que ele carregasse o joelho. Em vez disso, ele abaixou a cabeça para o golpe final da luta e Rzebecki soube imediatamente que não havia necessidade de continuação.

Santhiago Paiva x Rodrigo Rivoin

Esta semana no mundo dos estrangulamentos Buggy de sucesso, temos Santhiago Paiva eliminando as melhores defesas de finalização de Rodrigo Rivoin.

Eu descobri que este é um daqueles golpes em voga que é uma vitória certa se o seu oponente não tiver praticado a defesa, mas também potencialmente calamitosa para o atacante se ele tiver praticado. Aqui deu certo para Paiva, que parecia uma armadilha humana para ursos na qual Rivoin teve a infelicidade de entrar.

Até a próxima semana, lembrem-se de todos, nunca tenham medo de dar um soco para cima:

