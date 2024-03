MLB analisa o envolvimento potencial de Shohei Ohtani no escândalo de jogos de azar

A MLB está fazendo a devida diligência com Shohei Ohtani … com andaimes de fontes TMZ Esportes os dirigentes da liga estão coletando informações para determinar se o rosto do beisebol estava envolvido no escândalo de jogos de azar em torno de seu tradutor.

Intérprete e melhor amigo de Ohtani Ippei Mizuhara deu histórias conflitantes sobre o envolvimento de Shohei… primeiro dizendo que o astro dos Dodgers estava bem ciente de suas enormes dívidas de jogo e emprestou-lhe milhões de dólares para sair do buraco. Mais tarde, ele voltou atrás, dizendo que o atleta bidirecional japonês não tinha ideia.

Quanto a Ohtani, seu advogado afirma que ele foi vítima de um “roubo massivo”.

Agora, a MLB está tentando descobrir o que diabos está acontecendo – não necessariamente porque acreditam que Shohei fez algo errado – mas porque o jogo é uma ameaça existencial para qualquer esporte profissional.

Não procure mais do que Pete Rosa … que, apesar de suas façanhas no diamante, foi banido para sempre em 1989, depois de admitir apostar em jogos – embora ninguém tenha acusado Ohtani de apostar no beisebol ou em qualquer outro esporte.

É importante notar que parece que Ohtani, que assinou um contrato de 10 anos no valor de US$ 700 milhões com os Dodgers nesta entressafra, não tem nada a esconder.

Fomos informados de que sua equipe alertou as autoridades sobre o “roubo”… e os federais estão atualmente investigando.

Ninguém ligado à investigação foi preso.