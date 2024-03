‘MLB The Show 24’ anuncia modo de jogadora feminina, o primeiro em séries de videogame

Pela primeira vez na história da franquia, “MLB The Show 24” terá um modo de história dedicado a atletas femininas… com o videogame de sucesso anunciando a adição inovadora na terça-feira.

O novo recurso – intitulado “Road to the Show: Women Pave the Way” – permite aos usuários criar e jogar como uma mulher no jogo de simulação da Liga Principal de Beisebol… com uma narrativa única e cenas separadas da experiência RTTS usual. .