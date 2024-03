MLS All Star 2024 agora tem data e local

Liga Principal de Futebol (MLS) anunciou hoje que o MLS All-Star Game 2024 será um confronto emocionante entre os MLS All-Stars e uma equipe combinada LIGA MX All-Star. Este evento acontecerá no dia 24 de julho no Lower.com Field em Columbus, Ohio, às 20h ET, e será transmitido exclusivamente em inglês e espanhol através do MLS Season Pass na Apple TV.

Além da partida principal, os fãs poderão aproveitar o MLS All-Star Skills Challenge 2024 no dia 23 de julho às 19h30 horário do leste dos EUA, onde 10 MLS All-Stars competirão contra 10 estrelas da LIGA MX em uma série de desafios de habilidades. . Este evento emocionante também será transmitido no MLS Season Pass na Apple TV.

O MLS All-Star Skills Challenge incluirá cinco desafios: o Shooting Challenge, o Touch Challenge, o Cross & Volley Challenge, o Passing Challenge e o Crossbar Challenge.

Este será o terceiro encontro entre MLS e LIGA MX para a MLS All-Star Week, como parte de uma colaboração entre as duas ligas que também inclui eventos como Leagues Cup e Campeones Cup.

“Estamos entusiasmados em receber a LIGA MX no MLS All-Star Game 2024 em Columbus, apresentando as estrelas globais e em ascensão de nossas ligas”, disse Camilo Duranavice-presidente executivo de Propriedades e Eventos da MLS.

“É uma honra sediar o MLS All-Star Game 2024 em Columbus”, disse Dee e Jimmy Haslam.

“Columbus e Lower.com Field fornecerão locais excepcionais para competição entre as melhores ligas de futebol da América do Norte.”

Além dos eventos principais, haverá uma semana de atividades em Columbus, incluindo shows, iniciativas comunitárias e o MLS NEXT All-Star Game.

Os ingressos para o MLS All-Star Game e o MLS All-Star Skills Challenge estarão disponíveis ao público a partir de sexta-feira, 8 de março, às 10h ET, em MLSsoccer.com/AllStar.

Para a melhor experiência, os pacotes de acesso total ao MLS All-Star Game podem ser adquiridos verificando a Ticketmaster ou ligando para o escritório de vendas do Columbus Crew em 614.447.2739 ramal. 3.