Modelo da Playboy afirma que beijou Leonardo DiCaprio em ‘reunião secreta do clube’

Leonardo Di Caprio é conhecido por aproveitar a vida de solteiro de solteiro depois de namorar dezenas de mulheres desde que se tornou um Estrela de Hollywood, mas uma mulher afirma que ele não faz jus à sua reputação.

Modelo da Playboy Hieke Konings afirma que ela se beijou com a estrela de ‘Killers of the Flower Moon’, 49, e não ficou impressionada com sua suposta interação com o vencedor do Oscar.

Leonardo DiCaprio canta junto com o WuTang Clan durante sua festa de 49 anos

A jovem de 22 anos afirma que conheceu DiCaprio em uma boate em entrevista à edição holandesa da revista masculina.

“Foi em um clube secreto em Los Angeles, um daqueles clubes onde você só pode entrar por convite”, disse ela na edição de março de 2024. “Eu o vi sentado lá com seu moletom preto e boné preto, e fizemos contato visual.”

Konings alegou que o empresário de DiCaprio a abordou “menos de um minuto depois” e disse a ela que o ator queria falar com ela: “Aí fui até a mesa dele e sentei ao lado dele”, acrescentou.

Depois de um pouco de idas e vindas entre o par, Reis diz que recusou um convite para voltar para sua luxuosa casa em Los Angeles – apenas por DiCaprio supostamente escolher outro companheiro para acompanhá-lo.

“Nós nos beijamos um pouco e então ele me pediu para voltar para casa com ele”, afirmou ela. “Eu disse não. Ele reagiu muito chocado. Claro que não estava acostumado.

“Quando eu disse que não o conhecia bem o suficiente, ele respondeu docemente: ‘Eu respeito isso’. Então ele se virou para outra garota e a levou para casa!”

Depois de ser questionado sobre sua habilidade para beijar, Reis afirmou que estava “OK”, mas “definitivamente não é o melhor”.

Uma forte negação de DiCaprio

Tem havido alguma dúvida sobre a precisão Conta de Konings, no entanto, uma fonte próxima ao ator negou que o encontro tenha acontecido.

“Esta história é um amálgama de outras histórias falsas”, disse a fonte, acrescentando que a história de Konings é “claramente uma abordagem para cliques [and] publicidade.”

DiCaprio está namorando atualmente Vitória Ceretti, que veio a público depois de serem vistos juntos em agosto de 2023. Ele e a modelo italiana, de 25 anos, estão ligados desde o verão passado e notoriamente se beijaram em uma boate em Ibiza.