Monday Mailbag: A mordida da noite do UFC e o futuro de Rose Namajunas no peso mosca

O UFC Vegas 89 está nos livros e sim, isso simplesmente aconteceu.

Na luta principal, Rose Namajunas venceu Amanda Ribas na decisão e agora é titular na disputa pelo título dos moscas. Mas a grande notícia do sábado é que Igor Severino se tornou o primeiro lutador da história do UFC a ser desclassificado por mordida. Foi um fim de semana estranho, então vamos ao que interessa.

Igor Severino, André Lima e A Mordida da Noite

você vê alguma promoção contratando Igor Severino depois de morder André Lima ontem à noite e ele é um lutador sujo -joefrombayonne (@joefrombayonne) 24 de março de 2024

“Você vê alguma promoção contratando Igor Severino depois de morder André Lima ontem à noite e ele é um lutador sujo?”

Não e sim, certamente.

Em primeiro lugar: você não pode morder as pessoas. Isso é quase literalmente algo que você aprende desde o momento em que começa a ser socializado com outras crianças. Crianças de dois anos não têm muitas regras rígidas e rápidas, mas “No Biting” é absolutamente uma delas. Portanto, é absolutamente indesculpável que um homem de 20 anos morda outro cara durante uma briga onde as regras específicas proíbem isso, não apenas as regras gerais da sociedade.

Então Severino é um lutador sujo? Claro! Ele mordeu um cara! Ainda não temos ideia do que ele estava pensando naquele momento, mas não há nenhuma explicação que dê certo. Morder é uma das raras coisas indiscutivelmente sujas, e ele fez isso, logo, Severino é um lutador sujo.

Agora, ele não precisa ser sempre um lutador sujo. Acredito firmemente em não julgar uma pessoa apenas pelos seus momentos mais baixos, e este é um garoto de 20 anos. Ele tem uma vida inteira e uma carreira para compensar isso. Inferno, estamos totalmente perdoados Mike Tyson (que também, para que ninguém esqueça, é um estuprador condenado) por seus crimes, então tenho esperança de que Severino possa reconhecer que o que ele fez é indesculpável e estranho, e ser um homem melhor para isto. Quem sabe um dia ele volte ao UFC. Não seria uma história incrível?

Quanto às outras promoções que o contrataram, isso é bastante simples. Nenhuma grande promoção respeitável vai contratar Severino neste momento. As manchetes seriam um pesadelo se ele aparecesse no PFL na próxima semana (pelo bem do conteúdo, espero que isso aconteça) e, embora ele seja um bom candidato, não vale a pena ter dor de cabeça. Mas as promoções regionais são menos exigentes e, francamente, não precisam de o ser. Severino foi campeão peso mosca do Jungle Fight e seria bom ele voltar para lá.

Mas é claro que a melhor opção seria o pessoal maravilhoso do Fight Circus dar uma chance a ele. Por um lado, a manchete “Fight Circus Signs Guy Who Bit Dude In UFC” é extremamente marca para eles e é realmente atraente. Mas o mais importante é que a equipe do Fight Circus é inovadora em esportes de combate. Pense só no que eles poderiam conseguir com Igor Severino! Luta com regras de vampiro! MMA sem protetor bucal! Uma vez mordendo, duas vezes os caras (marca luta 2 contra 1)! As possibilidades são infinitas.

BRB, preciso enviar um e-mail.

Mordendo, continuação

Sim, você acha que poderia morder com mais força? – 1 LP Tiger ano (@ThisShitTrashx9) 24 de março de 2024

“Sim, você acha que poderia morder mais forte?”

Não! Você viu aquelas marcas de mordida? O que ninguém está falando é o quão impressionante deve ser a força da mordida daquele homem para deixar esse tipo de marca através de um protetor gengival! Igor Severino tem mandíbulas de Rottweiler.

Além disso, como não coloquei isso na seção acima, podemos falar sobre o quão estranha foi a decisão de morder? Severino por pouco não perdeu a luta! Sim, ele estava atrás, mas certamente era competitivo, e não foi a mordida que o salvou de ser finalizado. Ainda é errado, mas uma parte de mim pode entender se ele está torcendo o braço e mordendo como forma de defesa de submissão. Mas não era isso que estava acontecendo!

A única explicação razoavelmente razoável que vi é que ele ficou frustrado com todos os assaltos à cerca em Lima, o que eu entendo. Lima estava trapaceando muito naquela luta. Mas morder? Isso é como o um falta que deixa evidências irrefutáveis ​​de que isso aconteceu. Se você está tão frustrado, basta dar um soco nele. Na pior das hipóteses, você apenas será avisado. Além disso, devo imaginar que bater em alguém de quem você não gosta nas regiões inferiores é mais satisfatório do que mordê-lo.

Uma situação verdadeiramente bizarra. Mas grite para Lima, que transformou o que poderia ter sido uma situação super estranha e negativa em um ingresso direto para as boas graças de Dana White e $ 50.000.

Rose Namajunas em

Rose foi convincente o suficiente para provar que pode competir no topo do peso mosca? Como você marcou Rendon Zheleznyakova? Escolha um próximo oponente para Mick Parkin Quem tem o futuro melhor? Payton Talbott ou Fernando Padilla? -MMA Meez (@MMAMeez) 24 de março de 2024

“Rose foi convincente o suficiente para provar que pode competir no topo do peso mosca. Como você marcou Rendon Zheleznyakova? Escolha um próximo oponente para Mick Parkin. Quem tem o futuro melhor? Payton Talbott ou Fernando Padilla?

Vou me concentrar principalmente na primeira pergunta e depois dar respostas rápidas para o resto.

Não, na minha opinião, Rose Namajunas não me provou que pode competir no mais alto nível do peso mosca feminino.

Embora Namajunas tenha vencido, o desempenho estava longe de ser o que muitos esperavam. Várias pessoas marcaram a luta para Amanda Ribas e, embora eu não tenha sido uma delas, não tenho problema com quem o fez. Houve simplesmente longos trechos daquela luta em que ela se parecia com a luta com Carla Esparza, exceto que Ribas forçou a questão. Não foi seu pior desempenho, mas não foi aquele que reacendeu o fogo do movimento.

Em seu próprio discurso pós-luta, Namajunas basicamente disse o que muita gente pensava: ela demorou a entrar. Assim como ela, Ribas também é principalmente peso palha e, embora Namajunas não tenha sido avassaladora na jaula, ela certamente parecia a lutadora menos atlética. Isso não é um bom presságio para ela contra os melhores lutadores que são atletas sólidos e naturalmente muito maiores que ela. Essa foi essencialmente a história da luta de Manon Fiorot e, embora eu acredite que Namajunas possa ser competitivo contra esse nível de competição, vencê-los de forma consistente é uma ponte longe demais.

Minha maior preocupação com Namajunas no peso mosca é que muitas coisas estão contra ela. Namajunas é sem dúvida a lutadora mais talentosa da história do peso palha, mas nunca foi uma atleta superior. Ela venceu apesar de ser uma atleta de nível médio. Isso fica mais difícil quando você desiste do tamanho e também fica mais difícil quando você começa a diminuir. Namajunas ainda é jovem, mas já percorreu muitos quilômetros de luta e parece que já passou do seu auge. Acrescente o fato de que às vezes ela simplesmente não aparece na noite da luta, e é difícil imaginar uma verdadeira disputa pelo título para ela nesta categoria de peso.

Quanto às outras coisas:

Quem se importa? – Eu literalmente assisti cada segundo dessa luta e não consigo me lembrar de nada. A favor de Zhelezniakova. Andrei Arlovski, eu acho. Payton Talbott. Mais sobre isso em um segundo.

Arremessos de cabeça e braço

As mulheres peso-mosca em busca de uma chave de braço são a versão menos incrível de Dustin pulando no gilly? -Dee J (@Daniel_J81) 24 de março de 2024

“As mulheres peso-mosca que buscam o controle da cabeça são a versão menos incrível de Dustin pulando no gilly?”

Bem, isso depende. Claro, Amanda Ribas tentou cerca de 20 arremessos de cabeça e braço (Kubi Nage em termos de judô, eu acho?) E embora quase todos tenham resultado em Namajunas ficando para trás ou para cima, houve aquele que levou Ribas a ficar no topo e dando socos em Namajunas. Esse nível de sucesso é maior do que Dustin Poirier já teve ao pular a guilhotina.

Dito isto, Poirier disse melhor: você erra 100% dos gillies e não pula.

Payton Talbott

Quão bom é Talbott e com quem ele lutará em seguida? – Oliver Stoned (@safetyalwaysof) 24 de março de 2024

“Quão bom é Talbott e com quem ele lutará a seguir?”

Tentei dizer a todos vocês, Talbott é legítimo. O garoto tem 25 anos e é super talentoso. Cameron Saaiman não é nada fácil, mas foi exatamente isso que Talbott fez: empurrou-o. O mais impressionante é que ele fez isso de uma forma que demonstrou tanto melhora quanto consciência. Uma das maiores fraquezas que Talbott demonstrou em sua jovem carreira até agora é a tendência de começar um pouco devagar. Bem, ele enfrentou Saaiman como um inferno sobre rodas. Isso é um sinal de que Talbott também sabe onde precisa melhorar estrategicamente e que está trabalhando nisso. O céu é o limite para este jovem.

Quanto a quem ele lutará em seguida, eu realmente não me importo. A única coisa que importa é que o UFC não vai para o UFC completo e o contrata imediatamente contra um adversário do top 15. Porque embora ele pudesse competir contra caras tops, essa não é a fase em que sua carreira está agora. Ele precisa continuar se desenvolvendo, ganhando experiência e aproveitando as melhorias anteriores. Escolhendo um nome da cartola, alguém como Cody Stamann faria sentido como um oponente com caminho para a vitória, mas em quem Talbott deveria se mostrar.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram tweets (Xs?)! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte, porque pode enviar seus tweets para mim, @JedKMeshew, e vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.