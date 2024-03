Monday Mailbag: O retorno de Jose Aldo e o desastre de Bryan Battle vs.

Bem, o UFC Vegas 88 aconteceu. Com certeza foi algo que aconteceu e nos colocou um passo mais perto da majestade que é o UFC 300. As próximas semanas serão difíceis, mas tudo bem. Os cartões Mid APEX constroem o caráter.

Falando em meados, aconteceram algumas coisas no sábado que valem a pena falar. Do absurdo absoluto da luta co-principal ao retorno inesperado de José Aldo no UFC 301, vamos mergulhar nos maiores assuntos do fim de semana.

José Aldo

Com José Aldo potencialmente retornando e enfrentando Jonathan Martinez, você acha que o fato dessa luta não ser contra Dominic Cruz pode ser o último prego no caixão de que Cruz não voltará a lutar no UFC? -Alexander Shea (@AlexanderShea12) 17 de março de 2024

Embora isso não seja o que mais ocupará tempo (essa é a próxima pergunta), sem dúvida a maior novidade deste fim de semana foi que o membro do Hall da Fama do UFC e peso pena GOAT Jose Aldo está saindo da aposentadoria para lutar contra Jonathan Martinez no UFC 301 em Brasil. Isso foi totalmente inesperado e tenho muitos sentimentos sobre isso.

Primeiro, José Aldo manda. Ele é o GOAT peso pena e um dos meus lutadores favoritos de todos os tempos. Então, ele voltando da aposentadoria aos 37 anos para enfrentar um lutador jovem e faminto é uma mistura. Por um lado, adoro vê-lo lutar. Por outro lado, essa luta é tão, tão idiota.

O que essa luta faz por qualquer um dos homens? Se Martinez vencer, ele envelhece, aposenta Aldo no currículo e não ganha nem aumento no ranking. Se ele perder, será para o velho e aposentado Aldo. E por outro lado, uma derrota pouco significa para Aldo, mas o que significa uma vitória? Ele é o 14º no ranking peso galo do UFC? Viva? Além disso, existe a possibilidade extremamente real de Aldo deixar o UFC após essa luta, que é a última de seu contrato com o UFC (a menos que ele assine um novo). Eu diria que o cenário mais provável aqui é que Aldo lute contra seu acordo e depois passe para outras coisas. Então, realmente, algo foi arriscado aqui, mas nada ganhou.

O que teria feito infinitamente mais sentido, como aponta Alexander, seria uma briga com Dominick Cruz. Esta é uma daquelas superlutas há muito teorizadas que nunca tivemos, e foi até o boato quando começou a parecer que Aldo estava voltando. Isso não apenas acrescentaria um pouco de energia necessária ao UFC 301 (o card é difícil para um pay-per-view), mas também é o tipo de luta lendária que não precisa levar a nada. Apenas desejo realização para os fãs. Deus ame Jonathan Martinez, mas as únicas pessoas que se importam com ele lutando contra José Aldo são parentes de sangue.

Dito isso, tem um aspecto dessa luta que gosto muito: o Aldo pode vencer. Claro, Aldo tem 37 anos e quase 59, mas a última vez que o vimos ele ainda estava muito bom. Veja a diferença entre a luta dele com Merab Dvalishvili e a luta de Henry Cejudo com Merab. Aldo ainda tem alguma banda de rodagem nos pneus, e Martinez é um adversário contra o qual ele pode ficar bem, já que Aldo é um dos cinco lutadores de MMA que conseguem deter chutes na panturrilha. (Honestamente, cinco podem ser um exagero.) Se o tempo livre e a idade não o matarem, esta pode ser mais uma masterclass do maior lutador defensivo da história do MMA. Inscreva-me.

Co-Evento Principal do UFC Vegas 88

Caro Jed, por que Cruz foi tão certeiro quando chamou Loosa de covarde? – Caçador (@hvntxr) 17 de março de 2024

Caso você não tenha assistido no último sábado (que bom para você, passe mais tempo com seus entes queridos), a luta do co-evento principal entre Bryan Battle e Ange Loosa foi um fiasco total. Battle estava vencendo Loosa confortavelmente até que os dois se chocaram, um dos polegares de Battle atingiu o olho de Loosa, e a luta foi finalmente interrompida pelo médico quando Loosa disse que não conseguia ver.

Então, em uma demonstração de espírito esportivo de elite, Battle repreendeu Loosa por “procurar uma saída”, xingou-o de vários nomes, deu uma entrevista pós-luta onde ele disse mais sobre isso, e continuou fazendo isso após a luta. Então, em um comentário alucinante, Dominick Cruz disse que concordou com o questionamento de Battle “de onde veio toda essa energia” em relação à briga pós-luta.

Há muito o que desvendar aqui, tudo ruim, então vamos começar do início: é razoável que Battle fique frustrado; afinal, ele estava vencendo e agora não receberá bônus pós-luta. Dito isto, foi uma resposta profundamente infantil ao que aconteceu. Loosa não enfiou o polegar no olho de Battle (ele deu uma cabeçada nele, mas Battle não pareceu notar). Você fez a coisa ruim, Bryan. Isso é uma merda, viva com isso. Da próxima vez, não poste na cara de um cara.

A única maneira pela qual a resposta de Battle é remotamente aceitável (na verdade nunca é, seja um adulto) é se Loosa estiver mentindo de forma transparente. Battle acredita claramente que foi isso que aconteceu, e acho que posso entendê-lo se sentindo assim no calor do momento, mas é uma ideia objetivamente estúpida. Sim, Battle estava vencendo, mas não foi uma surra cataclísmica. (Estatisticamente, foi tanto faz.) Ele venceu um confortável primeiro round por 10-9 e estávamos aos 60 segundos do segundo. Loosa estava longe de estar fora da luta e talvez pudesse ter se recuperado. Não há realmente nenhuma razão para pensar que Loosa estava mentindo, a não ser que você o odeie pessoalmente, odeie todos os lutadores ou simplesmente tenha deixado de lado sua capacidade de raciocinar. Quero dizer, o que Loosa ganha mentindo? Não é como se ele recebesse o bônus de vitória por no-contest, e agora ele nem tem a oportunidade de vencer a luta.

“Ah, mas onde estava aquele ‘vou matar sua energia’ quando o médico estava falando com ele, espertinho?”

Não sei, cara, você já ficou com raiva? É incrível o que a fúria cega pode fazer para superar a sensibilidade, a dor, basicamente qualquer coisa. Uma vez, quando eu era criança, quebrei a clavícula e estava brincando com alguns amigos e um deles estava sendo super chato e eu o acertei e dei uma chave de cabeça. Foi uma decisão muito ruim e paguei por ela depois, mas isso com raiva pode ser feito. Se você nunca passou por isso, parabéns, você é um vulcano. Mas para o resto de nós, há uma grande diferença entre ser incapaz de ver, mas optar por continuar lutando apesar da deficiência, e a vingança pessoal.

Esse é DE longe o cenário mais provável do que aconteceu. É extremamente mais provável que Loosa tenha levado uma cutucada no olho, legitimamente não conseguisse ver com aquele olho e comunicou isso ao médico, não que ele fosse um covarde mentiroso que não queria mais lutar depois de perder um round. Sério, se você simplesmente partir do pressuposto de que Loosa não está mentindo sobre sua lesão (que deveria ser o conjunto mínimo de suposições permitidas a todos os lutadores), então toda essa situação é extremamente óbvia.

O que nos leva à verdadeira questão, porque por mais que eu não tenha gostado da reação infantil de Battle, posso pelo menos atribuir um pouco disso ao calor do momento. O que não posso permitir – e com o que ninguém deveria concordar – é o comentário de Cruz sobre a situação. Ao atuar como comentarista, a expectativa é de neutralidade objetiva com todos os lutadores, pois é isso que a profissão exige e o que os lutadores merecem. Sair do armário e dizer funcionalmente: “Ange Loosa é uma galinha e não queria brigar” é um erro espantoso cometido por um funcionário da promoção. (Para constar, Bisping tentou dizer em particular a Battle que concordou, mas foi pego no microfone – também uma aparência ruim, mas pelo menos foi um erro de execução e não uma declaração deliberada de uma entidade promocional.) Imagine Tony Romo cobrindo um Jogo do 49ers e dizendo: “Chase Young é um covarde. Ele não quer estar lá fora. Ele seria demitido antes do intervalo!

Sem falar que o próprio Cruz é um lutador e deve saber o quão insano é esse posicionamento. Quantas vezes Cruz lidou com algum torcedor beligerante questionando sua integridade sem qualquer base factual? Caramba, quantas pessoas estão prestes a entrar no Twitter e chamá-lo de assustado por não ter lutado com José Aldo no Brasil? Fãs no Twitter se sentindo assim é uma coisa, mas para um homem que viveu isso deixar isso completamente de lado é inacreditável.

Digamos, para fins de argumentação, que Loosa estava mentindo e estava totalmente bem: o que se ganha com os comentários de Cruz? Muito pouco. Talvez alguns fãs se sintam justificados e Battle se sinta apoiado mais tarde. Mas e se ele não estiver mentindo? Agora você ampliou cada vez mais a ideia de que Loosa é um covarde e, além disso, Loosa agora sabe disso. Ele sabe que da próxima vez que estiver lutando, um dos comentaristas pode ser um cara que irá criticá-lo para os fãs no microfone. Isso parece um ótimo negócio?

Meu maior problema com tudo isso é que o absurdo gera mais absurdo. O UFC abriu mão completamente de qualquer senso de decoro profissional, o que criou uma espiral de negatividade. Claro, Sean Strickland pode dizer coisas que não permitiríamos que crianças do ensino médio dissessem sem recurso. Sim, os fãs podem fazer ameaças de morte ou fazer perguntas escandalosamente inadequadas em eventos promocionais. É claro que nossos comentaristas podem questionar diretamente a integridade de um lutador contratado. Obviamente, nosso CEO pode cometer violência doméstica diante das câmeras com repercussão literalmente zero. Quem se importa?

O UFC não é um show de luta decrépito e pouco legal colocado no eBaum’s World por cliques baratos. É uma entidade empresarial de bilhões de dólares e uma liga esportiva profissional. Seria bom se pudesse agir como tal.

oceano Pacífico

Quanto tempo você realmente acha que o ápice vai durar? Até o UFC 400? Ainda mais tarde? O que vem por aí para Tai? Que tal Batalha? Vamos falar sobre Aldo… -Munson (@matthewjmunson) 17 de março de 2024

Caso você tenha perdido, Tai Tuivasa perdeu sua quarta luta consecutiva no sábado, quando Maricn Tybura o estrangulou na luta principal do UFC Vegas 88.

Responderei as outras partes mais tarde, mas por enquanto só queria uma breve palavra sobre Tuivasa. Alguns anos atrás, quando ele estava naquela grande fase, acho que a maioria de nós sabia que era um pouco de fumaça e espelhos. Mesmo assim, é triste ver a queda do Rei do Shoey. Quatro derrotas seguidas são quase impossíveis de superar no MMA moderno, mesmo quando enfrentam bons adversários. Tuivasa é simplesmente muito limitado e agora pode estar diminuindo fisicamente. Mas sempre teremos bons momentos e há um caminho claro e óbvio para ele que deve deixar todos felizes: o BKFC.

Dê-me Tuivasa vs. Ben Rothwell no boxe sem luvas e receba meus $ 50.

Predadores APEX

Se você fosse responsável pela reserva do UFC, como você priorizaria/despriorizaria os cartões Apex? Você os contrataria com mais força, correndo o risco de diluir os eventos PPV, ou os manteria como estão (ou os priorizaria ainda menos do que a atual equipe do UFC)? -Samuel Tromans (@SamuelJTromans) 17 de março de 2024

Eu disse isso no início, mas o mês seguinte será difícil. Mais duas cartas APEX e uma oferta Fight Night muito fraca. Mas tudo bem porque o UFC 299 foi incrível e o UFC 300 é o melhor card já montado (no papel). Este é o custo de fazer negócios e todos devemos estar bem com isso.

Quanto à forma como eu administraria as coisas, certamente há aspectos dos cartões APEX que aprecio, nomeadamente que eles criam claramente um sistema de níveis para os fãs, como no golfe. Algumas pessoas assistem golfe todo fim de semana. Outros sintonizam os majors e outros grandes eventos. Alguns apenas assistem aos Masters. O UFC recriou isso com cartões APEX servindo como eventos aleatórios do PGA Tour, pay-per-views como os majors e cartões Fight Night como outros de alto perfil, não-Majors, como The Players. E é claro que algumas pessoas só assistirão ao UFC 300. Sinceramente, não é uma configuração ruim, então eu realmente não mudaria nada.

Bem, isso não é totalmente verdade. Já disse muito isso ao longo dos anos, mas 42 eventos por ano é demais. Exige que o UFC mantenha um elenco enorme, resulta em MUITAS lutas abaixo da média nas eliminatórias e não dá espaço para o produto respirar. Em 2023, se você tirar a pausa de um mês que o UFC faz basicamente todos os anos agora entre o final de dezembro e meados de janeiro, quando eles recomeçam, foram 42 eventos em 48 semanas. Essa é uma programação insana. Se eu tivesse carta branca por um dia e pudesse fazer uma mudança, seria que o UFC passasse para uma programação de 36 eventos por ano. São três eventos por mês: um PPV, um Fight Night, um cartão APEX, uma semana de folga. Esse é um cronograma quase perfeito, mas também nunca acontecerá. Ah bem.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram tweets (Xs?)! Você tem alguma dúvida sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas aos esportes de combate? Então você está com sorte, porque pode enviar seus tweets para mim, @JedKMeshew, e vou responder os meus favoritos! Não importa se são atuais ou insanos, desde que sejam bons. Obrigado novamente e até a próxima semana.