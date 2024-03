Monday Mailbag: Sério, quem vai desafiar Alexandre Pantoja? Além disso, UFC 299 x UFC 300

O UFC Vegas 87 está nos livros, o que significa que está no maior fim de semana de esportes de combate do ano! Na sexta-feira, Francis Ngannou enfrenta Anthony Joshua em uma luta de boxe em Riad, na Arábia Saudita. E então, no sábado, acontece o UFC 299, um card de luta que faz alguns se perguntarem se é ainda melhor que o UFC 300. É um grande fim de semana chegando e algumas coisas críticas acabaram de acontecer, então vamos conversar sobre isso.

Jairzinho Rozenstruik, Rei da APEX

O L de Gamziev foi muito cedo (evento principal na segunda aparição)? Ou Bigi Boy provou que existem níveis no jogo? Ou houve outro motivo? -Zak Kitzler (@KitzlerZak) 4 de março de 2024

Serei honesto, dado o quão sem brilho foi a luta principal no fim de semana passado, e o fato de que realmente não significou muito para a divisão dos pesos pesados, não esperava receber perguntas sobre Rozenstruik x Shamil Gaziev. Mas isso é fácil, então vamos acabar com isso.

O resumo da noite de sábado é que Gaziev não é muito bom. Isso é duro, mas é o que é. Sim, ele tinha um cartel de 12-0 e marcou várias finalizações, mas a qualidade da competição era muito ruim antes do UFC, e mesmo Marin Buday não é exatamente um campeão mundial. Quando fiz um resumo da temporada mais recente de Série Concorrente, Coloquei Gaziev na categoria “Just Another Guy” e mantenho isso. Ele é um cara grande que consegue bater forte e agarrar um pouco, mas tem 34 anos e três minutos de cardio. Ele é igual a Martin Buday, Augusto Sakai e Blagoy Ivanov e basicamente todos os outros pesos pesados ​​​​indescritíveis.

Por suas inúmeras falhas, Jairzinho Rozenstruik é um lutador talentoso e com alguma habilidade. Não, ele nunca será campeão, mas vem competindo consistentemente contra concorrentes de qualidade e só perde para os bons lutadores. Ele é um guardião perfeito para o top 10 e, no sábado, manteve o portão fechado.

A imagem do título peso mosca

Quem vai disputar a próxima disputa pelo título dos pesos mosca? Albazi pode não estar pronto para 301 e deveria ser o próximo. Mas se ele não puder, quem será o próximo? E é Pantoja vs ??? Bom o suficiente para o evento principal 301, especialmente porque vários brasileiros de alto nível já estão agendados. -Dillon Armoogam (@DOGYEE) 3 de março de 2024

Na semana passada me fizeram esta pergunta e minha resposta foi simples: Brandon Royval poderia entendi, mas acho que Muhammad Mokaev terá a próxima chance contra Alexandre Pantoja se ele vencer no UFC Vegas 87. Bem, Mokaev venceu, mas não acho que ele esteja tendo a chance pelo título.

Crédito total para Mokaev, ele tem 23 anos e já é um dos melhores lutadores do mundo em sua categoria de peso. E Alex Perez é difícil, com certeza. Mas não é esse tipo de atuação que faz Dana White se levantar e te declarar o próximo. Então, o que isso significa para Pantoja? Existem três resultados possíveis.

Royval consegue a disputa pelo título. Odeio muito esse resultado e espero que não aconteça, mas pode ser o mais provável. Ele acabou de vencer o evento principal de um grande card. E daí se ele foi enxaguado por Pantoja há dois meses? Este esporte tem memória de um peixinho dourado. Só vou presumir que Amir Albazi não pode competir no UFC 301 devido a uma lesão no pescoço que o forçou a deixar o UFC Cidade do México e isso parece complicado. Mas Manel Kape pode. Seria ridículo dar a Kape uma chance pelo título depois de perder peso e nem mesmo lutar contra seu cartão amarelo mais recente? Claro. Mas seria melhor do que Royval ter outra chance tão cedo? Eu meio que acho que sim. E quando você acrescenta que Kape é de Portugal e faria com que todos os brasileiros quisessem que ele morresse, eu honestamente acho que esse é um resultado viável. Há meses circulam rumores de que Kyoji Horiguchi poderia retornar ao UFC. Faça isso. Se eu sou Dana White, Kyoji receberá uma ligação hoje aumentando nossa oferta e dizendo que tem uma chance imediata contra Pantoja no Rio. A única desvantagem é que esta é a melhor e mais legal opção, o que significa que provavelmente não acontecerá.

Quanto a Pantoja como atração principal do Brasil? Sem chance. Os pesos-mosca não podem nem ser a atração principal da maioria dos cards do Fight Night. No shot o UFC volta ao Brasil com Pants como principal. Pantoja x X será o co-evento principal, e eu apostaria muito dinheiro que o UFC espera além da esperança que Jailton Almeida vença Curtis Blaydes para que o evento principal seja Almeida x Tom Aspinall pelo título interino dos pesos pesados.

Steve Erceg

Erceg fez o suficiente para superar o desempenho lento de Mokaev? -Laxmiddy34 (@ laxmiddy34) 3 de março de 2024

Primeiro, (Mike) Que nocaute de Erceg. Isso é exatamente o que você queria ver dele. Ele agitou a estreia ao quebrar imediatamente o top 15 no peso mosca, e agora em sua terceira luta no UFC se destacou. “Astroboy” é legítimo e há um mundo onde muitos de nós nos sentimos tolos por deixá-lo fora de nossas listas de “Rookie of the Year”.

Em segundo lugar, um ótimo desempenho não supera muitos deles. Claro, Mokaev não ficou impressionado no contexto, mas Alex Perez também é um teste muito mais difícil do que Matt Schnell. Mokaev não correspondeu a algumas das grandes expectativas colocadas sobre ele, e tenho preocupações legítimas sobre seu potencial a longo prazo, quando ele parece avesso a realmente causar danos aos oponentes, mas o homem tem seis lutas no UFC e quatro finalizações. Erceg ainda está atrás dele.

Francis Ngannou, boxeador peso pesado

Quanto as ações de Francis cairão se ele for nocauteado ou estilizado por Joshua? — ⚡️ (@nutshoteyepoke) 3 de março de 2024

Duvido que caia, honestamente.

Por praticamente qualquer definição, Ngannou está aqui a brincar com o dinheiro da casa. Ele lutou com Tyson Fury e 95% das pessoas presumiram que seria isso. Um grande pagamento e ele está de volta ao MMA. Mas ele derrubou Fury e provavelmente venceu a luta (ele não venceu, mas as pessoas gostam de avaliar as curvas), e agora ele tem muito mais chances de ganhar bolsas de boxe. E, ao mesmo tempo, ninguém espera que ele faça isso de novo, porque não é razoável pensar assim. Anthony Joshua é um boxeador de elite dos pesos pesados. Francisco é um novato. Se Joshua aparecer e atacá-lo, isso atenderá às expectativas de todos.

Eu ficaria muito surpreso se Joshua estilizasse. Não me interpretem mal, espero que Joshua vença de forma limpa, mas duvido que ele pareça tão chamativo fazendo isso. Ngannou é enorme, incrivelmente durável e possui o tipo de poder que exige respeito, especialmente de um cara como Joshua, que não é exatamente à prova de balas. Eu suspeito fortemente que essa luta acaba parecendo uma série de lutas de veteranos contra novatos, onde Joshua derrota Ngannou por 10 rounds. Uma tonelada de golpes, pressão e atividade, tudo isso priorizando sua própria segurança. Ngannou tem uma chance de perfurar; Joshua vai tirar isso e ganhar uma decisão profissional.

E embora eu ficasse surpreso se Joshua estilizasse Francis, ficarei totalmente chocado se ele dormir com ele. Uma coisa pela qual Ngannou não recebe crédito suficiente é seu queixo de outro mundo. Quando o vimos remotamente ferido? Vá assistir a primeira luta de Stipe Miocic novamente. Ngannou é completamente esgotado após quatro minutos, e nos 21 seguintes, Miocic – renomado perfurador peso-pesado que é – mal deixa uma marca em seu rosto. Se você está morto de cansaço e Stipe não consegue te apagar, eu realmente não acho que alguém fará isso com luvas de 12 onças.

Josué por decisão unânime.

UFC 299 x UFC 300

Quais lutas do Top 5 de cartas você acha mais interessantes/intrigantes? UFC 299:

1. Sean O’Malley / Marlon Vera

2. Dustin Poirier/BSD

3. Holanda / Michael Page

4. Gilbert Burns/JDM

5. Petr Yan/Song Yadong

OU

UFC 300:

1. Pereira / Colina

2.Weili/Xiaonan

3. Geathje / Corredor… – Cachorro MMA (@mmapuppy) 3 de março de 2024

Tem havido um apoio crescente de que o UFC 299 é melhor que o UFC 300, e para essas pessoas só tenho uma pergunta: quem é o seu dealer? Porque preciso do número dele.

O UFC 299 é um doente cartão. É um pay-per-view legitimamente fantástico e o tipo de cartas empilhadas que você gostaria que o UFC fizesse com mais frequência. Mas não está no mesmo patamar do UFC 300. Houve um retrocesso no 300 já que a luta principal estava longe da “insanidade de arrasar” que foi prometida, mas ainda é uma luta muito boa. Então, vamos comparar as duas cartas frente a frente.

Sean O’Malley-Chito Vera 2 vs. Alex Pereira–Colina Jamahal

Até. Se você quiser dar uma vantagem ao O’Malley-Vera 2 com base no poder das estrelas, claro. Mas é uma revanche e Chito não merece essa chance. Além disso, Alex Pereira arrasa.

Dustin Poirier–Benoit Saint Denis vs. Justin Gaethje–Max Holloway

Mudei a ordem das 300 lutas porque é quase a mesma luta. Essas duas lutas são 1A e 1B na votação da Luta do Ano da pré-temporada, e A e B podem ser de qualquer lado. Nenhuma vantagem de qualquer maneira.

Kevin Holanda-Michael ‘Venom’ Page vs.

Holanda x Page provavelmente será uma luta divertida por quem eles são, mas qualquer resposta aqui diferente e a luta pelo título dos palhas é uma loucura. Weili é uma das mulheres mais empolgantes do MMA e Yan vem de seu melhor desempenho na carreira. Limpe a vantagem 300 e ela só aumentará de agora em diante.

Gilberto Burns–Jack Della Maddalena vs. Charles Oliveira–Arman Tsarukyan

Todos nós amamos Burns e JDM, mas seja sincero. Oliveira-Tsarukyan pode estar na luta pelo título e é o segundo colocado na votação de Luta do Ano da pré-temporada. 300 está construindo uma liderança.

Pedro Yan–Canção Yadong vs. Jiri Prochazka–Aleksandar Rakić

O peso galo é muito melhor que o meio-pesado, então talvez 299 garras um pouco aqui atrás dependendo de quem você é, mas não tenho certeza se vocês já viram Jiri Prochazka lutar. Ele é sempre o cara mais emocionante do card de luta. Até.

Curtis Blaydes-Jailton Almeida vs. Calvin Gatos–Aljamain Sterling

Kattar-Sterling é na verdade a sexta luta do card principal do UFC 300 o que dá um empurrãozinho, mas mesmo sem ele ainda é uma caminhada. Blaydes-Almeida tem grandes chances de ser chato. Calvin Kattar não sabe o que essa palavra significa, mas tem certeza de que a odeia. 300 se separando agora.

Katlyn Espelho (nee Chookagian)-Maycee Barber vs. Deiveson Figueiredo–Cody Garbrandt

HAHAHAHAHAHA. Pare a maldita partida! Vitória por nocaute técnico no sétimo round no UFC 300.

Novamente, 299 é uma carta fantástica e o topo de linha é realmente excelente. Mas de cima a baixo, o UFC 300 é incomparável. Se tivéssemos chegado às primeiras preliminares, caras como Josh Parisian teriam que enfrentar Bobby Green e Jim Miller. Simplesmente não é uma luta justa.

No papel, o UFC 300 é o melhor card de luta montado em 20 anos, senão nunca.

