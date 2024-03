Mookie Betts não será mais o jogador da 2ª base dos Dodgers, qual será sua próxima posição?

TOs Dodgers são peças móveis dentro da equipe, incluindo posições. Los Angeles tem a escalação mais forte de toda a MLB rumo ao Temporada 2024 da MLBpelo menos no papel com grandes nomes como Freddie Freeman, Shohei Ohtani, Will Smith, Teoscar Hernandez, e Mookie Betts, entre outros.

Dave Roberts confia em Versatilidade de Betts já que foi inicialmente mencionado que ele passaria do campo direito para a segunda base na próxima temporada; no entanto, Mookie agora terá que adaptar novamente a outra posição.

O que Dave Roberts disse sobre a mudança de posição?

Roberts anunciou a Juan Toribio do MLB.com que Betts será o SS titular ‘permanentemente, por enquanto’, com o objetivo de ser o bullpen do Dia de Abertura dos Dodgers para o jogo do Dia de Abertura contra os Padres na Coreia do Sul em 20 de março, após Gavin Lux, que deveria ser o shortstop titular, teve dificuldades neste treinamento de primavera.

Mookie disputou um total de 16 partidas como interbases em sua carreira, todas na temporada passada, cometendo três erros e postando 0 DRS.

Fazer essa mudança agora é algo que toda a organização considera a coisa certa a fazer, para nos dar a melhor chance de evitar corridas e vencer jogos de beisebol. Eu acho que, especificamente para Gavin, isso permite que ele chegue ao outro lado do diamante e ele jogou mais na segunda base do que como jogador de bullpen nos últimos anos. David Roberts

Dodgers não conseguem encontrar seu shortstop permanente

Após a saída de Corey Seager no final da temporada de 2021, os Dodgers não tiveram um jogador permanente para a posição, tendo seu terceiro SS diferente para iniciar uma temporada, com Trea Turner e Miguel Rojas sendo os interbases titulares nos dois últimos Opening Days, com Mookie sendo o último do elenco.

Gavin Lux inicialmente esperava-se que fosse o SS e permanente dos Dodgersentrando na temporada de 2023mas depois de romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito no Spring Training do ano passado, ele perdeu a temporada inteira, agora está sendo escolhido para começar 2024 no 2B.