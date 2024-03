Morte em balão de ar quente, homem cai 1.500 pés em bairro australiano

Um passageiro do sexo masculino caiu sem aviso prévio de um balão comercial de ar quente na segunda-feira – que decolou de Melbourne – menos de 30 minutos após o início da viagem. O corpo supostamente pousou em uma área residencial com o balão de ar quente fazendo um pouso seguro a muitos quilômetros de distância.

De acordo com testemunhas locais… muitos moradores do subúrbio não perceberam o que havia acontecido até que as sirenes foram ouvidas. Na verdade, um grande estrondo foi ouvido antes da chegada das equipes de emergência.

Embora a tragédia não seja tratada como suspeita, os policiais conversam com os demais ocupantes do balão para tentar deduzir o que exatamente causou a queda inesperada.

Isto marca a segunda tragédia com balão de ar quente este ano. Lembre-se de que quatro pessoas morreram no Arizona em janeiro, depois que um balão de ar quente caiu durante uma excursão de paraquedismo. Um relatório preliminar do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes disse mais tarde que o envelope já estava vazio e o queimador ainda ligado antes do balão de ar quente colidir com o solo.