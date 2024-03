Movimento de poder ofensivo dos Colts: Michael Pittman obtém marca de franquia em meio ao frenesi da agência gratuita

TO Indianapolis Colts causou sensação esta semana no cenário em constante mudança da agência gratuita da NFL, colocando a etiqueta da franquia no wide receiver Michael Pittman Jr.

Apesar da incerteza em torno do teto salarial da liga e negociações dos jogadores, o Colts deu um passo decisivo para garantir Pittman continua sendo a pedra angular de sua lista no futuro próximo.

Com o mercado de agência gratuita para wide receivers diminuindo, o Colts não perderam tempo em afirmar o seu compromisso com Pittman.

Colts usam a primeira marca de franquia em 11 anos

Ao utilizar a etiqueta de franquia, o Colts sinalizar sua confiança em Pittman’s habilidades e seu papel integral dentro da equipe.

Director Geral Chris Ballard enfatizou Pittman’s importância para o Colts’ planos, afirmando inequivocamente que Pittman “estará na escalação do time em 2024 de uma forma ou de outra.”

Pittman’s desempenho em campo diz muito sobre seu valor para o Colts.

Só na última temporada, ele acumulou impressionantes 109 recepções para 1.152 jardas, solidificando seu status como um dos principais recebedores de posse de bola da liga.

Com apenas 26 anos, Pittman representa não apenas o presente, mas também o futuro do Colts’ ofensa.

Esta foi a primeira vez que Indianápolis usou uma etiqueta de franquia em um jogador por mais de uma década.

Pittman espera-se que ganhe quase US$ 22 milhões em 2024.

Pittman entregou apesar das dificuldades de Colt no QB

Pittmanum ex-escolhido de segundo turno da USC é conhecido por sua produção e por ser um corredor preciso.

O jovem wide receiver conseguiu gerar química com quem está jogando como zagueiro no Colts.

Até agora ele passou Philip Rivers, Carson Wentz, Matt Ryan, Anthony Richardson, Sam Ehlinger, Nick Folese Gardner Minshew em apenas quatro temporadas.

Mesmo com todas as mudanças, Pittman também liderou Indianápolis em recepções e jardas por três temporadas consecutivas. Ele também acumulou dois 1.000 jardas campanhas.