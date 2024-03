Mulkey diz que provavelmente não lerá seu perfil no Post e defende sua equipe da LSU contra representações da mídia

euA técnica do SU, Kim Mulkey, disse no sábado que provavelmente não lerá o artigo de jornal sobre o qual ameaçou abrir um processo por difamação, mas questionou o momento de sua divulgação.

Mulkey foi o assunto de um perfil publicado no sábado no The Washington Post, no qual familiares e ex-jogadores são citados sobre sua personalidade e como ela administra seu programa de basquete.

O técnico da LSU, Kim Mulkey, alerta o Washington Post sobre um possível processoTwitter

Seu pai e sua irmã disseram que não conversam com Mulkey há anos, enquanto outros sugerem que Mulkey se sentia desconfortável, na melhor das hipóteses, com a comunidade LGTBQ +, incluindo alguns de seus próprios jogadores.

Dias antes de a história ser publicada, Mulkey ameaçou processar o jornal pelo que ela disse ser um “artigo de sucesso”.

Depois que seu time venceu a UCLA por 78 a 69 no sábado, ela respondeu com falsa surpresa quando um repórter lhe disse que o artigo havia sido publicado uma hora antes do início do jogo. (Ela foi questionada sobre isso na ESPN antes da denúncia.)

“Imagine isso”, disse ela. “Devo ter pensado que vocês iriam dar uma olhada, receber alguns cliques ou ser uma distração. Não, senhora, eu não li e provavelmente não vou ler. Provavelmente farei com que meus advogados se comuniquem comigo para ver se há alguma coisa lá com a qual precisamos nos preocupar.”

O perfil surge durante uma temporada em que a LSU abriu a defesa de seu título nacional com uma derrota surpreendente para o Colorado e um torneio de férias em que a estrela Angel Reese não jogou por causa de “problemas de vestiário” não especificados que Mulkey se recusou a divulgar.

Reese fez algumas referências gerais à sua saúde mental e não queria que seu comportamento fosse prejudicial para a equipe.

Os Tigers se recuperaram e tiveram uma temporada sólida, perdendo na final do Torneio SEC para a Carolina do Sul. Eles entraram no torneio da NCAA como número 3 e estão tentando se tornar os primeiros campeões consecutivos desde que UConn venceu sua quarta vitória consecutiva em 2016.

Embora tenha se recusado a falar sobre o artigo do The Post, Mulkey defendeu seus jogadores contra a forma como foram retratados na mídia, referindo-se a uma coluna publicada sexta-feira pelo Los Angeles Times na qual eles eram chamados de “vilões” e “debutantes sujos”.

“Como as pessoas ousam atacar crianças assim?” ela disse. “Você não precisa gostar da maneira como jogamos. Você não precisa gostar da maneira como falamos mal. Você não precisa gostar de nada disso. Estamos bem com isso. Mas não posso sentar aqui como mãe, avó e líder de jovens e permitir que alguém diga isso.”

Seus jogadores elogiaram Mulkey por deixá-los ser eles mesmos dentro e fora da quadra, com Reese rotulando a si mesma e a seus companheiros de equipe como “bons vilões” que estão mudando o jogo e apoiando uns aos outros.

“É com isso que estamos preocupados”, disse ela. “Só poder ter companheiros de equipe que me apoiam, ter companheiros de equipe, ter treinadores apenas protegendo uns aos outros o tempo todo – não me importo com o que o exterior pensa. Eu sei o que está acontecendo naquele vestiário.”