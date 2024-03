‘Não está pronto para a luta pelo título’: profissionais reagem à vitória de Muhammad Mokaev sobre Alex Perez no UFC Vegas 87

Muhammad Mokaev passou no teste mais difícil de sua carreira, mas suas notas podem não ser altas o suficiente para lhe valer uma chance pelo ouro no UFC.

Antes de sua luta com Alex Perez no UFC Vegas 87 no sábado, Mokaev sugeriu que um desempenho “impressionante” no UFC APEX poderia levá-lo a uma luta pelo título com o campeão peso mosca Alexandre Pantoja no UFC 301. Embora o wrestling de Mokaev o tenha levado a uma decisão vitória e manteve intacto seu histórico profissional perfeito, o resultado teve seus detratores, já que Perez apresentou um grande desafio em todas as três rodadas.

Terrance McKinney tuitou uma das respostas mais contundentes à vitória de Mokaev, simplesmente afirmando que o jovem de 23 anos “não está pronto para lutar pelo título”. Sem surpresa, o contendor peso mosca Brandon Royval pareceu concordar.

“Raw Dawg” também defendeu uma luta com Pantoja – um homem que derrotou Royval duas vezes, inclusive há apenas três meses no UFC 296 – e riu da luta de Mokaev no UFC Vegas 87, lembrando a todos que ele está pronto para o UFC 301. se os casamenteiros precisarem de um desafiante para Pantoja no Brasil.

Veja abaixo como os profissionais reagiram à vitória por decisão apertada de Mokaev sobre Perez.

Ugh, eu amo o garoto, mas definitivamente não estou pronto para a luta pelo título -Terrance McKinney (@twrecks155) 2 de março de 2024

Este é o garoto de vocês – Brandon (@brandonroyval) 2 de março de 2024

De qualquer forma estarei pronto para o UFC 301 haha ​​Perez 29-28 – Brandon (@brandonroyval) 2 de março de 2024

Muhammad fez o suficiente .. sua trocação é boa, ele precisa acreditar mais nisso. Perez estava pronto para o wrestling -Belal Muhammad (@ bullyb170) 2 de março de 2024

O único tiro que Mokaev leva depois daquela luta é no bar! Apenas piadas não vêm para mim -Derek Brunson (@DerekBrunson) 2 de março de 2024