Nate Diaz chama Tyson Fury, Anthony Joshua, Deontay Wilder: os fãs o lembram da perda de Jake Paul

Nate Diaz, uma figura proeminente em MMAganhou as manchetes no ano passado quando abandonou temporariamente sua carreira no MMA para entrar no ringue de boxe contra a sensação do YouTube que virou boxeador, Jake Paulo. Apesar de DíazCom a formidável reputação de no MMA, ele enfrentou uma derrota humilhante ao longo de dez rounds, chegando a ficar arrasado durante a luta.

No entanto, DíazO revés não diminuiu seu espírito de luta. Recentemente, ele recorreu às redes sociais para desafiar algumas das principais estrelas da divisão dos pesos pesados, incluindo Anthony Joshua, Deontay Wilder e Tyson Fury. Em uma postagem ousada, Diaz declarou: “Anthony Joshua, Deontay Wilder, Tyson Fury. Vou gritar com todos vocês. Só para vocês saberem.”

Sem surpresa, DíazA chamada despertou reações mistas entre os fãs. Embora alguns tenham demonstrado apoio inabalável, outros não puderam deixar de lembrá-lo de sua derrota para Jake Paul. Um fã respondeu incisivamente: “Amo você, Nate… mas você perdeu para Jake Paul…”

Diaz retornará para lutar contra Conor McGregor?

DíazA saída de Carlos do UFC aconteceu após sua última luta contra Tony Fergusson em setembro de 2022. No entanto, um assunto inacabado ainda permanece na mente dos fãs de luta – sua série trilogia com Conor McGregor. Apesar de ambos os lutadores estarem empatados em um após duas lutas intensas, o terceiro confronto ainda não se concretizou.

McGregorque nunca foge das manchetes, expressou seu desejo de retornar ao octógono no dia 29 de junho contra Michael Chandlerantes de tentar acertar as contas com Diaz em setembro. McGregor acessou o Instagram para compartilhar suas intenções, afirmando: “Desejo isso no Dia da Independência do México na esfera. Chandler, junho. Diaz, setembro. Eu deixei isso ser conhecido.”

No entanto, UFC o presidente Dana White despejou água fria nos planos ambiciosos de McGregor, respondendo sem rodeios: “Sim, não vou fazer essa luta.” Com a desaprovação de White, a tão esperada revanche entre McGregor e Díaz permanece incerto, deixando os fãs de luta aguardando ansiosamente novos desenvolvimentos no mundo sempre dinâmico dos esportes de combate.