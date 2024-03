NCAA March Madness: Grambling State vs Purdue time, canal de TV, onde assistir online, programação

EUNo turbilhão do Torneio da NCAA, os azarões muitas vezes encontram momentos para brilhar, e o confronto entre os Tigres do Estado de Grambling e o Purdue Boilermakers promete ser um desses encontros cativantes.

Presente especial de LeBron James deixa time de basquete Duquesne sem palavras

O Primeiros Quatro jogos têm estado sob escrutínio, mas para equipes como Estado de Gramblingé uma oportunidade de chamar a atenção e fazer história.

Estado de Grambling A jornada para o primeiro torneio da NCAA não foi fácil.

Enfrentando uma desvantagem de 14 pontos no segundo tempo contra Estado de Montanao Tigres mostrou resiliência e determinação, recuperando o caminho para conquistar uma vitória emocionante na prorrogação.

É o tipo de narrativa que capta a essência do Loucura de março – o triunfo dos oprimidos contra todas as probabilidades.

Por outro lado, Purdue entra na briga com um senso de propósito.

Treinador Pintor Matt incutiu confiança em seu time, citando seu forte final na temporada regular, incluindo vitórias notáveis ​​contra adversários formidáveis ​​como Estado de Michigan e Wisconsin.

O gosto amargo da triste derrota do ano passado para Fairleigh Dickinson permanece, mas Pintor acredita que a equipe deste ano é diferente, impulsionada por um chute melhorado e uma escalação equilibrada liderada pela presença imponente de Zach Edey.

Estatisticamente, Purdue mantém a vantagem, ostentando uma defesa mesquinha que sufocou os oponentes tanto fora quanto dentro do arco.

Enquanto isso, Estado de Grambling enfrenta uma batalha difícil, especialmente na penetração Purdue’s defesa formidável e contendo seus atiradores de elite.

Que dia é Grambling State vs Purdue?

O jogo acontecerá no dia Sexta-feira no Arena Gainbridge Fieldhouse em Indianápolis, Indiana.

Qual é o horário de início do Grambling State vs Purdue?

Dica para o Região Centro-Oeste jogo está marcado para 19h25.

Onde assistir Grambling State x Purdue?

O jogo da primeira rodada pode ser assistido ao vivo no TBS ou ser transmitido em Funda TV.

As probabilidades podem parecer assustadoras, com Purdue fortemente favorecido para sair vitorioso, mas no cenário imprevisível do basquete universitário, tudo pode acontecer.