NCAA surpreende com mudança de árbitro no meio do jogo em NC State vs Chattanooga: O que Tommi Paris fez?

Ddurante o sábado Estado de Chattanooga-NC jogo no Torneio da NCAAfoi feita uma mudança em um dos árbitros no intervalo devido a um conflito de antecedentes.

Tom Paris foi substituído por Angélica sofre para o segundo tempo do jogo da primeira rodada. Suffren inicialmente oficializou o primeiro concurso no local.

A NCAA divulgou um comunicado após uma investigação da Associated Press.

“Houve uma troca de árbitros no intervalo do jogo do primeiro turno do Chattanooga-NC State porque foi descoberto após o início do jogo que o árbitro 2 Tommi Paris tinha um conflito de fundo que, se conhecido, a impediria de trabalhar naquele designado jogo.”

Um perfil online de Paris indica que ela possui mestrado em Chattanooga.

A decisão foi uma surpresa?

Todos os oficiais considerados para o Torneio da NCAA são obrigados a divulgar as afiliações escolares para evitar possíveis conflitos. Neste caso, o conflito não foi divulgado.

Treinador de Chattanooga Shawn Poppie expressou surpresa com a decisão do intervalo.

“Eles literalmente… me levaram ao vestiário e disseram que estavam fazendo uma mudança. Não sei o que aconteceu. Não vi nada específico. Talvez seja a segunda vez na minha carreira que isso aconteceu. Mas o outro um houve uma lesão, então você sabia. Mas este, não tenho muita certeza.

Suffren, que oficializou o anterior Green Bay-Tennessee jogo, assumiu o segundo tempo do jogo Chattanooga-NC State.

Danielle Jackson havia sido designado como árbitro substituto para o jogo. A decisão de trazer Suffren de volta à quadra foi tomada “porque proporcionou a maior experiência em quadra e permitiu que o jogo mantivesse uma equipe de arbitragem completa, além de reserva”, de acordo com o NCAAdeclaração.

Poppie comentou: “Achei que era para isso que servia o modo de espera. Mas também sou novo nisso. Estamos todos aprendendo. Portanto, não tenho certeza do que aconteceu.”