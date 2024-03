Nenhum evento de março para Tiger Woods: ele não participará do Valspar Championship

Tiger Woods optou por não participar de outro evento de golfe, apesar de seu compromisso anterior de jogar um torneio por mês. Apesar de expressar esperança de manter tal cronograma, Woods optou por ficar de fora do Campeonato Valsparmarcando o fim de qualquer chance de vê-lo nos greens em março.

O Tour PGAo anúncio do Campeonato Valspar O campo ia e vinha sem que Woods se inscrevesse antes do prazo de inscrição. Esta decisão elimina sua última oportunidade realista de se preparar para o próximo torneio Masters.

Garoto corajoso acerta um hole-in-one na frente de Tiger Woods – Vídeo

Woods tem um histórico limitado no Campeonato Valspar, tendo participado apenas uma vez em 2018, onde terminou empatado em segundo lugar. Os torneios seguintes depois do Valspar, o Aberto de Houston e a Valero Texas Opentambém parecem estar ausentes da programação de Woods, com sua participação neste último evento datando de 1996.

Questões anteriores de Woods

Embora Woods tenha participado recentemente do evento Seminole Pro-Member, terminando T44, permanecem dúvidas sobre sua condição física, principalmente em relação às costas, já que ele havia sugerido problemas nas costas durante o Gênesis com convite. Bosque admitiu que suas costas não estavam 100% durante o evento da Riviera, sugerindo ainda desafios físicos contínuos.

“Minhas costas tiveram espasmos”, observou ele.

“Ele teve espasmos nos últimos três buracos e simplesmente travou em mim e não se moveu, não girou.”

Apesar das especulações sobre possíveis aparições no Arnold Palmer Invitational ou THE PLAYERS Championship, Woods ainda não confirmou a participação em quaisquer eventos futuros.

Os relatórios sugerem que Woods poderá reunir-se com funcionários do PIF no Tour PGA sede, sugerindo possíveis discussões sobre seu futuro envolvimento em eventos de golfe.