Neve Campbell assina para se juntar ao ‘Scream 7’ após sair do pagamento

A atriz deu a notícia no Instagram na terça-feira, postando uma foto de um roteiro de ‘Pânico 7’ com seu nome – e alguns outros detalhes interessantes sobre quem está escrevendo e quem está dirigindo (mais sobre isso mais tarde).

Ela acrescenta: “Estou muito feliz e orgulhosa em dizer que me pediram, da maneira mais respeitosa, para trazer Sidney de volta à tela e não poderia estar mais emocionada!!! Bem, na verdade eu poderia”.

Neve continua dizendo que está honrada em trabalhar nesta última edição com o roteirista original do primeiro e do segundo filmes – Kevin Williamson – que agora está dirigindo.