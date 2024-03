NFL Combine Records: Quem são os jogadores com a classificação mais alta em todos os testes?

TO NFL Scouting Combine é um evento fundamental na jornada de aspirantes a jogadores de futebol americano, da faculdade aos profissionais.

Tom Brady tenta bater seu tempo de 40 jardas no NFL Combine de 2000

Serve como plataforma para mais 300 atletas universitários para demonstrar suas habilidades e aptidões diante de treinadores, gerentes gerais e olheiros da NFL, com o potencial de impactar significativamente suas posições no draft e seu futuro na liga.

A combinação deste ano em Indianápolis apresentou talento e capacidade atlética notáveis, com performances de destaque deixando uma impressão duradoura tanto nos olheiros quanto nos torcedores.

Da velocidade alucinante à força de cair o queixo e ao poder explosivo, os testes da colheitadeira fornecem informações valiosas sobre as capacidades físicas da próxima geração de Estrelas da NFL.

Ao encerrarmos uma semana emocionante em Indianápolis, vamos dar uma olhada nos recordes de todos os tempos em cinco testes na colheitadeira:

Traço de 40 jardas

A corrida de 40 jardas é sem dúvida o evento mais esperado na colheitadeira, e este ano viu o texano Xavier Worthy reescrever o livro dos recordes com um tempo extremamente rápido de 4,21 segundos, superando o recorde anterior estabelecido por John Ross em 2017.

WR Xavier Digno | 4.21 (2024) WR John Ross | 4.22 (2017) DB Kalon Barnes | 4.23 (2022) Chris Johnson | 4.24 (2008) CB DJ Turner II | 4.26 (2023)

Supino

O teste de supino, que mede a força da parte superior do corpo pelo número de vezes que um jogador consegue levantar 225 librasviu atuações impressionantes em ataques defensivos.

Esta prova tem um dos recordes mais antigos do evento com Stephen Paea estabelecendo a marca histórica em 2011.

DT Stephen Paea | 49 (2011)

Leif Larsen | 45 (2002)

DL Mike Kudla | 45 (2006)

OL Mitch Petrus | 45 (2010)

DT Jeff Owens | 44 (2010)

Broderick Bunkley | 44 (2006)

DT Dontari Poe | 44 (2012)

Salto vertical

No salto vertical, que mede a explosividade da parte inferior do corpo, o wide receiver Chris Conley detém o recorde com um incrível salto de 45 polegadas em 2015.

Essa demonstração de atletismo ajudou Conley garantir uma escolha de terceira rodada pelo Kansas City Chiefs.

WR Chris Conley | 45,0 (2015) CB Donald Washington | 45,0 (2009) DB Byron Jones | 44,5 (2015) CB AJ Jefferson | 44,0 (2010) S Obi Melifonwu | 44,0 (2017) S Juan Thornhill | 44,0 (2019)

Salto largo

O salto em largura, que destaca a potência e a explosividade da parte inferior do corpo, viu o cornerback Byron Jones estabeleceu um novo recorde mundial com um salto de cair o queixo de 12’3″ em 2015.

Jones’ o desempenho histórico solidificou seu status como um dos atletas mais explosivos da história do Combine.

CB Byron Jones | 12’3 (2015) Obi Melifonwu | 11’9 (2017) WR Emanuel Hall | 11’9 (2019) S Juan Thornhill | 11’9 (2019)

Broca de 3 cones

O exercício de três cones, que avalia a capacidade de mudança de direção e aceleração, viu o cornerback Jordan Thomas estabeleceu um recorde com um tempo extremamente rápido de 6,28 segundos em 2018destacando sua agilidade e explosão.

CB Jordan Thomas | 6,28 (2018) WR Jeffrey Maehl | 6,42 (2011) Baú CB Buster | 6,44 (2011) WR Scott Longo | 6,45 (2010) CB David Longo | 6,45 (2019)

Transporte de 20 jardas

No ônibus espacial de 20 jardas, que testa a velocidade de reação e o controle corporal, o wide receiver Brandin Cooks divide o recorde com Jason Allenambos registrando um tempo impressionante de 3,81 segundos.

Cozinheiros agilidade e rapidez excepcionais se traduziram em um sucesso NFL carreira marcada por uma produção consistente.

WR Brandin cozinha | 3,81 (2014) DBJason Allen | 3,81 (2006) CBBobby McCain | 3,82 (2015) CB BW Webb | 3,84 (2013)

Quem teve o melhor supino na colheitadeira em 2024?

A combinação deste ano mostrou a força impressionante dos tackles defensivos, com o LSU Jordan Jefferson liderando o grupo com excelentes 34 repetições.

Seu domínio no teste de supino ressalta a importância da força bruta e da fisicalidade nas trincheiras.

Jordan Jefferson, 34 repetições, DT LSU Jared Verse, 31 repetições, EDGE Florida State Tyler Davis, 29 repetições, DT Clemson Kris Jenkins, 29 repetições, DT Michigan Ruke Orhorhoro, 29 repetições, DT Clemson

À medida que esses atletas continuam sua jornada rumo ao Draft da NFL, seu desempenho no Combine serve como uma prova de sua dedicação, trabalho duro e determinação inabalável para ter sucesso no mais alto nível do futebol.