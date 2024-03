NFL Network ri de Aaron Rodgers sobre sua potencial candidatura à vice-presidência com RFK Jr.

Aaron Rodgers, um potencial candidato a vice-presidente papel ao lado de Robert Kennedy Jr. no próximo Eleições gerais em novembro estão causando agitação na NFL. A possibilidade de ele encerrar a carreira no futebol para perseguir suas ambições políticas é tema de intensa especulação, mas nada foi confirmado ainda.

A tripulação de NFL Network, incluindo os apresentadores Andrew Siciliano, Ian Rapoport, Mike Garafolo e Tom Pelisseroficaram visivelmente surpresos ao divulgar a notícia no ar, relatando as últimas Desenvolvimento de Aaron Rodgers.

Eles não levaram a notícia tão a sério, pois tiveram dificuldade em ‘manter a calma’ ao falar sobre o assunto, considerando-o acima de tudo uma piada. Tom Pelissero disse enquanto a tripulação gargalhava ao fundo.

“A boa notícia é que as eleições são às terças-feiras, normalmente o dia de folga dos jogadores, então ele estaria disponível para ver os resultados rolarem…

Aaron Rodgers está migrando para a política?

O candidato presidencial independente dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., teria abordado Rodgers sobre a perspectiva de servir como seu companheiro de chapa nas próximas eleições de novembro. O Times revela que Rodgers manteve discussões contínuas com Kennedy durante o mês passado, indicando um interesse mútuo na parceria.

Embora permaneça incerto se Rodgers recebeu uma oferta formal para o cargo de vice-presidente, fontes sugerem que o seu “poder de estrela e zelo independente” podem ser fundamentais na tentativa de Kennedy de desafiar o cenário político atual.

Aos 40 anos, Rodgers surge como um candidato potencial ao lado do ex-governador de Minnesota e lutador profissional Jesse Ventura na lista de Kennedy para indicados à vice-presidência. O alinhamento de Rodgers com as ideologias políticas de Kennedy, particularmente no que diz respeito a questões como vacinações e “liberdade médica”, foi publicamente reconhecido.