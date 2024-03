NFL quer Taylor Swift no programa do intervalo do Super Bowl LIX

Após a temporada 2023-2024 teve como grandes protagonistas o Chefes de Kansas Cityliderado por Patrick Mahomes e Travis Kelceagora a NFL tentaria continuar incluindo Taylor Swift para ser a atração principal do próximo Super Bowl.

Não é nenhum segredo que Rápido também estrelou com sua presença nos estádios do Chefes de Kansas City jogos e com a coroação no último Super Bowl, agora parece que está sendo estudada a possibilidade de ela cantar no intervalo.

Travis Kelce apresenta uma performance de nível Taylor Swift de uma música country que ela adoraria

Taylor Swift será a atração principal do show do intervalo do maior Super Bowl da história

Caso isso se concretize, já existem informações que analisam o que significaria a presença de Rápido no Half Time Show do Super Bowl da National Football League (NFL).

É por isso que, para buscar a coroação de um time ao final da próxima campanha 2024-2025, a NFL trabalha para assinar Rápido como gerente do show.

Este seria o evento mais importante financeiramente, televisionado, atleticamente e massivamente que a NFL já viu em sua história, de acordo com meios de comunicação como o The Sun.

Vale lembrar que o próximo Super Bowl da NFL será realizado em 2025, em Nova Orleans, para buscar um novo campeão ou para testemunhar o tricampeonato do Chefes.

Milhões de dólares em jogo para Taylor Swift ser a atração principal do Super Bowl 2025

Para a 59ª edição do grande jogo da NFL, está sendo avaliado um contrato multimilionário para Rápido para ser a grande estrela. E não é segredo que com os shows da The Eras Tour, como parte do aclamado álbum ‘Midnights’, ela se posicionou no topo.

É por isso que ele poderia ganhar mais de um bilhão de dólares com o jogo do Super Bowl em si, mas também com o show do intervalo e os comerciais que aparecem nessas horas de transmissão.

É importante lembrar que o próprio comissário da NFL, Roger Goodellaceitou que Rápido seria um grande atrativo para coroar o tipo de união que tiveram na temporada passada com a presença dela em Chefes jogos, devido ao seu namoro com o jogador Kelce.

Se com a presença dela a NFL embolsou quase 800 milhões de dólares com todo o Swift-Kelce máquinas, prevê-se que atingiria sem problemas até 1,5 bilhão de dólares para aquele domingo do Super Bowl em 2025.