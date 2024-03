Nicole Eggert simpatiza com a jornada pública de Kate Middleton contra o câncer

Reproduzir conteúdo de vídeo



Nicole Eggert – que está lutando contra o câncer – diz que pode simpatizar com o que Kate Middleton está agora passando por si mesma… nos dizendo que há muito o que fazer nesta jornada.

Conversamos com a atriz na sexta-feira e ela opinou sobre o anúncio de Kate – onde ela revelou que esteve diagnosticado com câncer e estava recebendo quimioterapia preventiva. Nicole, que tem câncer de mama, nos conta que ela pode se identificar com muitas coisas em relação ao seu próprio diagnóstico.



Para começar, NE diz que há muita pressão para enfrentar essa tempestade para as figuras públicas – e talvez até duplamente para alguém como Kate… que é uma realeza sênior.

Nicole diz que o público deveria lhe dar um pouco de graça durante esse período e não examinar tanto quanto tem feito… porque Kate sem dúvida passará por algumas mudanças em um futuro próximo, algumas das quais ela pode não querer compartilhar com todos, apesar do curiosidade.



Há outro elemento nisso também, e isso inclui como lidar com a criação de seus três filhos pequenos, como ela faz. William navegar nessas águas agitadas… algo que Nicole nos diz não será uma tarefa fácil.

Ouça como ela descreve isso – NE diz que Kate não só precisa processar seu diagnóstico e gerenciar como seu corpo se sente durante isso… mas ela também terá seus filhos para se preocupar, e é por isso que uma base sólida em casa e a ajuda irá percorrer um longo caminho.



Conversamos também com o Dr. Lourenço Piro – um oncologista de Los Angeles – e ele nos contou o que Kate poderia esperar ao continuar com a quimioterapia… especialmente em termos de efeitos colaterais, etc. Dr. Piro também deixou claro para nós… qualquer tipo de estresse não ajuda.

Com tudo isso dito, espero que Kate possa se recuperar adequadamente agora e se concentrar no que precisa, sem todas as fofocas e especulações. Neste ponto, é óbvio que ela está passando por isso.