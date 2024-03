Nigel Lythgoe afirma que e-mails amorosos refutam as alegações de agressão sexual de Paula Abdul

Nigel Lythgoe está produzindo uma série de e-mails e postagens de Paula Abdul o que ele diz mostra que eles tiveram um relacionamento muito amigável e amoroso durante anos depois que ela supostamente a agrediu sexualmente.

Nos documentos legais apresentados na terça-feira, fica imediatamente claro que Nigel está tirando as luvas com seu ex-amigo e colega de trabalho no “American Idol” e “So You Think You Can Dance”… chamando-a de “fabulista bem documentada, com um longo história de contar histórias selvagens que estão desligadas da realidade e são projetadas principalmente para atrair a atenção e fazer Abdul parecer vítima de um terrível infortúnio.”

A resposta contundente inclui vários e-mails privados que Lythgoe diz que Abdul lhe enviou, repletos de linguagem floreada, gentil e “adoradora”. Por exemplo, um set. O e-mail de 12 de dezembro de 2014 diz em parte: “Olá, querida – obrigado por este adorável ‘presente’. Por favor, me perdoe por não ter ligado ontem. Eternamente grato por ter você em minha vida! Amor, amor, AMO VOCÊ! XO P.”

Outro, datado de 20 de junho de 2014, diz: “Obrigado pelas lindas flores – elas eram lindas! Mas, devo dizer que o destaque foi o cartão de aniversário de ontem à noite. Ainda estou uivando! Eu realmente aprecio nossa amizade e estou ansioso para lançar nosso projeto.”

O arquivo de Lythgoe também inclui páginas de tweets públicos de Paula em seu identificador @dizzyfeet, começando em 2009 e continuando até 2015, quando ambos estavam trabalhando em ‘SYTYCD’. Muitos deles incluem fotos deles juntos e legendas como: “Você sabe que a equipe também ama você!! :)) xoxoP” – e, em um tweet de Ação de Graças, ela escreveu: “Estou grata por ter conhecido você também , Nigel! Tenha um feliz Dia de Ação de Graças! xoxoP.”

TMZ contou a história… Abdul entrou com uma ação judicial contra Nigel e FremantleMedia North America (produtores de ‘Idol’ e ‘SYTYCD’) em dezembro, alegando que ele a agrediu sexualmente duas vezes – a primeira vez em “uma das temporadas iniciais do Idol”… que seria no início dos anos 2000 , e a segunda em algum momento não especificado durante suas 2 temporadas como jurada do ‘SYTYCD’. Ela começou esse show em 2015.

De acordo com os novos documentos, as páginas de e-mails, mensagens e tweets “mostraram como Abdul realmente se sentiu em relação a Lythgoe durante e após o momento em que ela agora alega que ocorreu abuso”.

Lythgoe tenta ainda impugnar o caráter de Abdul, alegando que ele a defendeu para ser contratada no ‘Idol’ e no ‘SYTYCD’ … “apesar da oposição de outros executivos devido ao já conhecido comportamento errático de Abdul.”

Ele também afirma que seus problemas de abuso de substâncias eram um tópico frequente para os executivos do ‘Idol’, alegando … “Na pior das hipóteses, Abdul estava falando mal, ininteligível, babando e desmaiando em salas de audição, tendo que ser realizado em dois lugares separados ocasiões.”

E Lythgoe dá outro grande golpe em Paula, dizendo que sua “credibilidade foi questionada em um assunto sério”… ou seja, o acidente de avião ao qual ela diz ter sobrevivido em 1992.

Nos documentos, Lythgoe diz: “Não há nenhum registro do suposto acidente de avião. Em uma entrevista, Abdul explicou que ela conseguiu manter a história em segredo com os NDAs e porque ‘não havia internet na época’. Em outra entrevista, ela explicou que no momento do acidente ‘não havia computadores’”.

Como informamos, Nigel rejeitou as alegações dela contra ele como “falsas e profundamente ofensivas” um dia depois de ela entrar com o processo… e ele está, novamente, negando categoricamente as alegações nos documentos.

Ele está pedindo ao tribunal que rejeite o processo de Paula e quer que ela cubra os honorários advocatícios.