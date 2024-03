Ta próxima temporada de 2024 da MLB para o Cincinnati Reds se desenrolará sem a presença de um de seus destaques, já que o jogador de campo dominicano Noelvi Marte, de 22 anos, enfrenta uma suspensão de 80 jogos por violar a política de substâncias proibidas da Liga Principal de Beisebol.

De acordo com uma declaração oficial do Gabinete do Comissário, MarteA suspensão do Sporting, com efeito no início da temporada regular, será cumprida sem remuneração.

Sua transgressão envolve o uso de Boldenone, um esteróide anabolizante, marcando outro caso de um jogador que entrou em conflito com os rigorosos regulamentos antidoping da MLB.

Esta substância foi associada a suspensões anteriores, principalmente envolvendo arremessadores Jenrry Mejiaque ganhou fama como o único jogador na história da MLB a sofrer três testes positivos, resultando em uma suspensão vitalícia, embora posteriormente rescindida pelo Comissário.

Como os Cincinnati Reds se adaptarão à vida sem Marte?

MarteA ausência do jogador lança uma sombra sobre as perspectivas dos Reds para a próxima temporada. Considerado um dos principais talentos da MLB, ele ocupa o 23º lugar no ranking de prospectos do Baseball America e o 21º nas listagens do MLB Pipeline.

Adicionalmente, Marte fica como o Cincinnati Reds‘ principal candidato, apontado como favorito ao título de Estreante Nacional do Ano antes de sua suspensão.

MarteO impacto de foi sentido durante sua temporada de estreia, onde ele mostrou suas proezas em 35 jogos, acumulando impressionantes 0,822 OPS, ao lado de 3 home runs e 15 RBIs, ocupando principalmente a terceira posição de base.

No meio da atual pré-temporada, Marte mostrou-se promissor, acumulando três rebatidas em dez aparições em quatro jogos.

MarteA jornada de John para os Reds decorre do acordo comercial de 2022 com o Seattle Mariners, onde fez parte do pacote trocado pelo arremessador Luis Castilloao lado Edwin Arroyo, Andrew Moore e Levi Stoudt.

Apesar deste revés, MarteO talento de continua inegável, deixando os fãs ansiosos por seu retorno ao diamante após a conclusão de sua suspensão.