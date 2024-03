Notícias da MLB: Polícia sul-coreana investiga ameaça de bomba antes da estreia da Liga Principal de Beisebol

SA polícia sul-coreana está investigando o envio de um e-mail ameaçando detonar uma bomba no estádio Gocheok Sky Dome, em Seul, que hospeda a inauguração Liga Principal de Beisebol jogo entre os Los Angeles Dodgers e Padres de San Diego na quarta-feira, informou a agência de notícias Yonhap.

Um funcionário do consulado sul-coreano em Vancouver, no Canadá, foi quem alertou sobre a correspondência recebida, que ameaça detonar uma bomba para prejudicar jogadores, inclusive O superastro japonês do Dogders, Shohei Ohtani.

A polícia ainda está tentando localizar o remetente e mobilizou cerca de 150 pessoas para fazer uma busca minuciosa no estádio, onde nada de suspeito foi encontrado até o momento.

Para a estreia em casa e antes do segundo jogo da temporada entre o Dodgers e Padres na quinta-feira, já se esperava que cerca de 400 seguranças fossem destacados, três vezes mais do que para um jogo da liga doméstica sul-coreana.

O Governo Metropolitano de Seul estima que cerca de 100 mil torcedores, sul-coreanos e estrangeiros, viajaram para a capital esta semana para os dois jogos.

O jogo de quarta-feira será o primeiro da Liga Principal de Beisebol disputado na Coreia do Sul.