Novak Djokovic não recebe a simpatia do árbitro após jogada polêmica na derrota humilhante para Luca Nardi

Novak Djokovic sofreu, sem dúvida, o pior derrota de sua carreira em Indian Wellsmas era dele reação a um momento polêmico na partida que foi maior desgraça.

Durante o segundo set, o sérvio explodiu no árbitro porque ele acreditava que seu oponente, Lucas Nardi, havia parado durante um comício. A reação ao vivo do árbitro e a resposta esmagadora nas redes sociais não concordou com o desafiador Djokovicmas você tem que ver o peça polêmica você mesmo.

Novak Djokovic confronta árbitro em Indian Wells

Nardi, o mundo nº 123 que se qualificou como “Perdedor sortudo“de outro jogador se retirando, pareceu hesite ao devolver um saque de Djokovic. Embora eles continuassem jogando, Djokovic acabou desistindo da jogada, voltando sua atenção para o árbitro e iniciando uma troca aquecida foi assim:

Djokovic: “Ele parou.”

Árbitro: “Só porque ele parou não significa que o ponto parou.”

Djokovic: “Só porque ele parou, não significa que o ponto parou… do que você está falando? Você viu essa reação, ele literalmente parou. Ele me confundiu completamente e eu parei também. Como você pode não fazer esse julgamento ? Você está me criticando ou o quê?“

Árbitro: “Você quer que eu chame um obstáculo?”

Djokovic: “Claro! Porque ele parou. O cara parou e jogou a bola assim.”

Os fãs de tênis não ficam do lado de Djokovic nas redes sociais

Após a partida, os torcedores online ficaram impressionados com a reação do árbitro e o desempenho de Nardi, mas não tão felizes com o 24 vezes campeão do Grand Slam.

“Eu amo Djoker, mas este é um visual difícil para ele”, disse um comentário popular no Twitter/X.

“Até os locutores ficaram perplexos sobre o motivo da parada de Novak”, disse outro em defesa do oficial. “Ele estava completamente errado e o árbitro explicou o contexto de forma magnífica e abrangente.”

Foi a primeira derrota de Novak para um jogador classificado acima do número 100 desde que perdeu para Jiri Vesely nas quartas-de-final de Dubai em 2022.