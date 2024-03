Novo Nordisk processada por mulher alegando efeitos colaterais negativos do Ozempic

Uma mulher está levando a Novo Nordisk a tribunal pelo que ela afirma serem efeitos colaterais negativos que sentiu após usar Ozempic… alegando que a empresa sabia que isso poderia melhorar seu intestino.

Karen Elósua acaba de entrar com uma ação contra a gigante farmacêutica, alegando que remédios para perda de peso como Ozempic e Wegovy são suspeitos de serem capazes de causar danos graves com base em estudos e testes… especialmente no estômago e no sistema gastrointestinal de uma pessoa.

Em seus documentos, obtidos pelo TMZ, Elosua diz que mesmo com esse suposto histórico de efeitos colaterais em mente… ela ainda recebeu prescrição de Ozempic para combater seu diabetes tipo 2.

Elosua diz que começou a tomar uma dose de 1ml de injeções de Ozempic semanalmente a partir de abril de 2021, e continua dizendo que sua dosagem foi aumentada por seu médico para 2ml alguns anos depois.

No entanto, no final de 2023… Elosua afirma que começou a sofrer de sintomas como dores de cabeça, vômitos, cólicas e fortes dores de estômago – então ela diz que foi consultar um especialista… que ela diz ter feito um teste de esvaziamento do estômago é ela para ver o que estava acontecendo.

Acontece que ela afirma que este gastroenterologista a diagnosticou com gastroparesia – o que significa que os músculos do estômago ficam super fracos e não são capazes de digerir os alimentos adequadamente – e ela alega que um segundo médico confirmou esse diagnóstico.

Ela diz que sua última injeção de Ozempic foi no final de janeiro – mas até então, ela afirma que o dano já estava feito… alegando que ela teve que ser hospitalizada devido à dor constante que sentia, que ela afirma ter prejudicado gravemente seu abdômen. área.

Elosua afirma que a Novo Nordisk – a empresa por trás do Ozempic – sabia que esta droga milagrosa poderia prejudicar as pessoas por dentro, mas eles a produziram de qualquer maneira e fizeram uma fortuna… com ela alegando que isso custou a saúde dela e possivelmente de outros.