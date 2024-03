Novo vídeo mostra Bhad Bhabie discutindo com o namorado antes da briga no restaurante

TMZ. com

Danielle Bregoli estava discutindo com o namorado antes de uma briga começar em um restaurante de Los Angeles neste fim de semana – e parece que ela estava muito chateada… pelo menos com base neste novo vídeo.

O TMZ obteve mais imagens que mostram Danielle – também conhecida como, Bhad Bhabie – gritando com seu parceiro / futuro papai, Le Vaughn sábado à noite em WeHo… não muito antes de seus amigos começarem a brigar com uma mesa vizinha… que também estava pego na camera .

TMZ. com

Nesse novo ângulo, você pode ver BB perdendo a calma com seu homem – embora seja difícil dizer exatamente por que eles estavam brigando. O que quer que fosse… claramente deixou Danielle furiosa.

De qualquer forma… tudo veio à tona com golpes de cada lado – ou seja, algumas amigas de Danielle brigando com outras senhoras no restaurante… isto é, até que elas se separaram.