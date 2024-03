Nunca visto antes: Mbappe saiu no intervalo e viu o empate do PSG na arquibancada com a mãe

Kylian Mbappé foi substituído por Paris Saint-Germain chefe Luis Henrique pelo segundo jogo consecutivo, empatando sem gols com AS Mônaco na sexta-feira à noite.

O jogador de 25 anos foi convocado para o onze inicial, enquanto o líder da Ligue 1 tentava ficar 14 pontos à frente do Brest no cume do Stade Louis II.

Mas depois de uma metade frustrante para Mbappéo PSG saiu do túnel para o segundo tempo sem seu craque, depois que ele foi substituído por Cor Randal.

Em vez de se juntar aos seus companheiros no banco, Mbappé foi sentar-se na arquibancada, onde estavam sentados sua comitiva e sua mãe. Ainda não se sabe se sua retirada foi relacionada a lesão ou se foi uma decisão tática do Luis Henrique.

O atacante sofreu um forte desafio de Guilherme Maripán no meio do primeiro tempo, necessitando de tratamento médico em campo, antes de poder seguir em frente.

De qualquer forma, é a segunda vez em tantas partidas que ele não dura os 90 minutos completos, desde que informou em particular ao clube que não renovaria seu contrato e iniciou negociações com o Real Madrid.

Quando o PSG perdia por 1 a 0 contra o Rennes na partida anterior, o internacional francês ficou surpreso ao ver o número de sua camisa aparecer no quadro do quarto árbitro. Foi uma decisão acertada, já que o seu substituto, Gonçalo Ramos, conseguiu um ponto com uma grande penalidade aos 97 minutos, empatando o jogo em 1-1.

Um sinal do que está para vir

PSG parecia contundente no ataque sem seu artilheiro Mbappéque marcou 32 gols em todas as competições nesta temporada e não conseguiu marcar em uma noite frustrante.

Mônaco saiu rápido dos bloqueios e deveria ter assumido a liderança após Wissam Ben Yedder, Folarin Balogun e Takumi Minamino todas as chances desperdiçadas de colocá-los na frente. Ben Yedder então encontrei a rede após arredondar Gianluigi Donanrummaapenas para a bandeira de impedimento subir contra ele

Kylian Mbappe, do PSG, desafiado por Wilfried Singo, do MônacoDaniel ColePA

Após o intervalo, o PSG finalmente aumentou a aposta com Bradley Barcola e substitua Ousmane Dembélé forçando defesas do goleiro do Mônaco Radislaw Majecki e o Pólo foi forçado a agir para se manter afastado Vitinha’s effort enquanto os líderes da liga giravam o parafuso.

Mas sem Mbappé para dar um toque de classe, o PSG lutou para encontrar um vencedor e, apenas pela segunda vez nesta temporada, Os homens de Luis Enrique estão em jogos consecutivos sem vencer para oferecer um vislumbre sombrio do futuro sem sua estrela.