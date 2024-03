O apresentador de ‘Queer Eye’, Jonathan Van Ness, foi rasgado como ‘Monstro’ e colega de trabalho de ‘Nightmare’

Apresentador de “Queer Eye” Jonathan Van Ness está sendo eliminado por colegas de seu programa da Netflix, que dizem que é um desastre trabalhar com ele, emocionalmente abusivo e sujeito a problemas de raiva.

As duras críticas contra Jonathan estão todas expostas em um novo Pedra rolando artigo sobre a tensão nos bastidores do set de “Queer Eye”… com fontes de produção anônimas sem rodeios.

De acordo com a reportagem, Jonathan é retratado como uma diva de duas caras que exala uma personalidade calorosa e rosada em público… mas é um idiota total com as pessoas com quem trabalha no programa.

Entre as palavras que as pessoas no set usaram para descrevê-lo estão “monstro”, “pesadelo” e “humilhante”.

O artigo também cita 3 pessoas que rotulam Jonathan como emocionalmente abusivo com problemas de raiva… e um total de 7 pessoas afirmaram que ele é conhecido por atacar membros da tripulação e outras pessoas que trabalharam com eles.

O suposto mau comportamento e falta de profissionalismo de JVN supostamente contribuíram para uma crescente divisão e tensão entre os 5 apresentadores de “Queer Eye” … a ponto de os outros hesitarem em filmar cenas com Jonathan.

Alguns membros do programa afirmam que uma reunião com os executivos da Netflix pouco fez para mudar o comportamento de Jonathan ou o tratamento dispensado à equipe … deixando as pessoas no programa com a sensação de que não havia responsabilidade.

Um dos anfitriões, Bobby Berkdesde então deixou o programa, embora não esteja claro se Jonathan teve algo a ver com sua decisão.