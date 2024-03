O avistamento de Kate Middleton estimula uma nova rodada de teorias da conspiração e memes

O fato é que… as pessoas viram essas fotos, e muitas delas simplesmente não estão convencidas de que é realmente ela – embora saibamos com certeza que é. E ainda assim – o Twitter está tendo um dia cheio de qualquer maneira.

Entre on-line e você verá exatamente do que estamos falando – muitas dessas postagens são claramente feitas em tom de brincadeira e tudo de forma divertida… mas é uma pena que eles estejam minimizando uma situação séria.

Alguns estão simplesmente jogando fora outros exemplos de estrelas tiradas de dentro de seus carros ao longo dos anos e comparando-os com as novas fotos de Kate. Alguns dos nomes que estão sendo justapostos ao KM… Britney Spears , Michael Jackson , Lindsay Lohan só para citar alguns.

No entanto, alguns estão levando isso um pouco mais a sério… separando as fotos que surgiram ontem e entrando nos detalhes de seu rosto, incluindo manchas/covinhas, etc.