O capitão do New Giants, Bob Melvin, pede que o banco de reservas represente o hino nacional

vocêsob nova gestão, o Gigantes de São Francisco estão adotando uma postura rígida quando o hino está tocando. Novo capitão Bob Melvin anunciou uma mudança de política exigindo que cada indivíduo no banco de reservas permanecesse em campo durante o hino nacional.

Melvin enfatizou a Bob Knightengale do USA Today que a decisão não foi motivada politicamente, mas sim destinada a promover um sentimento de unidade dentro da equipe.

Shohei Ohtani impressiona com exibição de força durante o treino de rebatidasTwitter

“Olha, somos um time novo aqui, temos alguns bons jogadores aqui”, disse Melvin ao canal.

“É mais uma questão de deixar o outro lado saber que estamos prontos para jogar. Quero caras aqui prontos para jogar.

“Não tem nada a ver com o que aconteceu no passado ou algo assim, é apenas algo que eu abraço.

“Você quer que seu time esteja pronto para jogar e eu quero que o outro time também perceba. É simples assim. Eles estão aceitando isso.”

Uma mudança de política

Este movimento marca um afastamento da abordagem anterior sob Gabe Kaplerque chamou a atenção por suas ações relacionadas ao hino.

A decisão de Kapler de se abster de participar do hino em 2022 após o tiroteio em Uvalde, Texas, e seu ajoelhamento durante o hino em 2020 para protestar contra o assassinato de George Floyd gerou debate.

Melvin, extraindo de seu MLB experiência gerencial em Oakland e San Diegovê esta política como essencial para incutir um espírito coletivo entre os jogadores.

No entanto, apesar das garantias de Melvin, alguns podem interpretar a mudança como uma continuação da politização do hino no desporto, dadas as ações passadas de Kapler.