O CEO da Disney, Bob Iger, ‘desmaiou’ com a presença de Taylor Swift e Travis Kelce como casal durante um passeio em Los Angeles

TAylor Swift e Travis Kelce são um dos casais mais famosos da indústria do entretenimento e dos esportes, e juntos se tornaram uma potência de relacionamento a tal ponto que o CEO da Disney, Bob Iger, os viu entrar em um restaurante exclusivo e largou tudo para ir bater um papo com eles.

A fonte do clube mencionou: “Bob pulou da cadeira no minuto [Taylor] entrou.”

Segundo uma fonte que esteve no Bird Streets Club, Iger viu o casal entrar na área onde ele estava e fez o que Larry David chamaria “The Big Hello” enquanto ele jantava com sua esposa Willow Bay.

Isso não é uma coincidência, já que o filme Eras Tour de Taylor Swift está sendo transmitido no Disney+ e provavelmente está gerando muito dinheiro tanto para o artista e a plataforma de streaming.

Taylor Swift e Travis Kelce ambos terminaram uma grande campanha profissional recentemente, quando Taylor encerrou sua Eras Tour, e Travis Kelce foi até o Super Bowl e venceu com os Chiefs.

Depois de finalmente tirar uma folga, especialistas em todas as coisas Taylor afirma que Kelce está planejando uma escapadela românticavocê. “Eles podem finalmente descansar e pretendem passar bons momentos juntos e com amigos e familiares”, disse uma fonte à Us Weekly.

Porém, Taylor não para, ela está prestes a lançar seu próximo álbum intitulado “The Tortured Poets Department”, que será lançado no dia 19 de abril.ei, não quero passar muito tempo separados”, disse a fonte do canal.

O relacionamento deles recebeu muita atenção da imprensa em parte porque eles foram abertos sobre isso como Taylor disse à Time”Quando você diz que um relacionamento é público isso significa Vou vê-lo fazer o que amaestamos aparecendo um para o outro, outras pessoas estão lá e a gente não liga,”.