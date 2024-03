O chef Stuart O’Keeffe diz que ‘Queer Eye’ precisa de um novo elenco depois do drama

Temos Stu saindo de Pastis em Nova York… e ele nos diz que está feliz por não ter feito parte da série depois que o artigo da Rolling Stone revelou todas as vibrações de garotas malvadas nos bastidores – o que é particularmente arriscado desde o show. tudo sobre mudar a vida das pessoas para melhor.

Stu também está questionando como “Queer Eye” pode continuar filmando mais uma temporada e convencer os espectadores de que eles são uma equipe unida e unida, pronta para ajudar. Lembre-se, a denúncia alegada foi nenhum amor perdido entre os protagonistas do programa, Antoni Porowski , Bobby Berk , Jonathan Van Ness , Karamo Brown dar Tan França .

Seus 2 centavos? A Netflix deveria começar do zero com uma equipe totalmente nova para um novo começo. O chef irlandês diz que a proximidade e o vínculo dos Fab 5 foram o que atraiu os espectadores… mas agora a dinâmica foi quebrada após a exposição.