O companheiro de equipe de Josh Allen diz que a estrela da NFL ‘está apaixonada’ por Hailee Steinfeld

Ataque esquerdo do Buffalo Bills Dion Dawkins quebrou tudo enquanto aparecia em Kay Adams ‘” Acima e Adams “show é terça-feira ao lado Taylor Lewis .

O atacante ofensivo de 29 anos – que é grande amigo de Allen – estava falando sobre como o sinalizador famoso por rachar as calças em Paris na semana passada… quando ele insinuou que a obsessão do QB por Steinfeld levou ao momento agora viral.

Dawkins explicou que, por achar que Josh está tão apaixonado por Steinfeld, ele está aberto a experimentar um novo guarda-roupa… o que culminou no mau funcionamento das calças.

Então, ele colocou a palavra com L na conversa.

Os olhos de Lewan ficaram super grandes quando “amor” foi espalhado… mas com certeza não parece que Dawkins estava falando de forma hipérbole.

Afinal, Allen e Steinfeld estão namorando há cerca de um ano – e embora tenham se mantido longe dos olhos do público, eles parecem passar muito tempo juntos. Na verdade, Steinfeld foi visto viajando para LA em dezembro passado para assistir ao jogo de Allen contra os Chargers, antes de ela voltar para Buffalo para provavelmente passar as férias com ele.