O confronto intenso de Reese e Cardoso: insultos e brigas reinam no jogo do campeonato SEC

EUum confronto de titãs que deixou os fãs na ponta dos assentos, o Gamecocks nº 1 da Carolina do Sul garantiu um vitória difícil contra o segundo colocado LSU Tigers, emergindo como os campeões do Torneio SEC.

Jogo sujo de Angel Reese com Kamilla Cardoso que acabou levando à luta LSU-Carolina do Sul

Cardoso x Reese foi o centro das atenções

O confronto, ocorrido no Arena de bem-estar Bon Secours em Greenvillemostrou a determinação e coragem de ambas as equipes, com Carolina do Sul estendendo seu recorde de invencibilidade para 32-0 e conquistando seu oitavo título do torneio da liga sob a orientação do técnico Dawn Staley.

Durante todo o jogo do campeonato, todos os olhos estavam voltados para o intenso confronto entre Kamilla Cardoso e Anjo Reese.

Medindo 6 pés-7 e 6 pés-3, respectivamente, estes estrelas do basquete feminino envolvido em uma batalha implacável na pintura, golpes comerciais e empurrando um ao outro até o limite.

Desde o início, ficou claro que nenhum dos jogadores iria recuar.

Reesedeterminada a fazer sentir sua presença apesar de ser descomunal, envolvida em uma troca acalorada com Cardoso no início do primeiro trimestre.

Apesar da fisicalidade do confronto, Cardoso bem-vindo Reese desafiar com uma determinação determinada.

À medida que o jogo avançava, as tensões começaram a aumentar na quadra.

O que começou como um duelo apaixonado rapidamente se tornou feio, com os dois jogadores envolvidos em altercações físicas.

Reesenum momento de grande intensidade, arrancou Cardoso cabelo enquanto luta pela posição sob a cesta.

Apesar de Cardoso fundamento, nenhuma falta foi avaliada na jogada.

No entanto, as trocas controversas não terminaram aí.

Cardosonum movimento de retaliação, recuou Reeselevando a um apito dos árbitros.

A situação atingiu um ponto de ebulição quando Reese deu uma cotovelada que atingiu Cardoso no rosto, resultando em falta flagrante intencional após revisão dos árbitros.

Jogadores expulsos durante o quarto período

A intensidade do confronto atingiu seu ápice no final do jogo, quando eclodiu uma altercação entre as duas equipes.

O incidente, que envolveu jogadores e até um torcedor pulando na quadra, gerou expulsões e um longo atraso no jogo.

De acordo com Transmissão ESPNo indivíduo que pulou na quadra foi Flau’jae Johnson’s irmão, que foi retirado do local algemado.

Cardosoque foi expulsa do jogo devido ao seu envolvimento na briga, ficará afastada da rodada de abertura do Torneio da NCAA.

Apesar do caos, Carolina do Sul conseguiram manter a compostura e garantir a vitória, mostrando resiliência e determinação.