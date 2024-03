O contrato de agência gratuita do Yankees Juan Soto é estimado como próximo ao acordo de Shohei Ohtani com os Dodgers

O outfielder do New York Yankees, Juan Soto, se tornará um agente livre no final da temporada de 2024 da MLB, e esperava-se que ele assinasse um contrato bastante lucrativo desde seus anos de arbitragem salarial, que poderia até aumentar de valor após a assinatura de Shohei Ohtani.

Juan Soto tem o segundo maior contrato da MLB

O antigo Padres de San Diego era esperado que fosse o primeiro jogador a quebrar a barreira de US$ 500 milhões em um contrato, algo que Ohtan do Japãoeu pulverizei com seu enorme acordo com o Los Angeles Dodgers assinando para US$ 700 milhões.

No entanto, Soto ainda pode chegar bem perto de Ohtani e ainda tem o segundo contrato mais valioso de todos os tempos na MLB, segundo relatos do The Athletic, o acordo previsto que ‘La Fiera’ assinaria é de US$ 540 milhões por 14 anos.

O potencial contrato de Juan Soto

Isso seria mais valioso do que o contrato de Mike Trout, que é de US$ 426,5 milhões e é até agora o segundo maior de toda a MLB, atrás apenas de Ohtani. Soto concordou com um Salário de US$ 31 milhões em seu último ano de arbitragem.

Na temporada de 2023, Juan Soto acertou .275/0,410/0,519 com 35 home run e 109 RBIsfoi um All-Star, ganhou o terceiro Slugger de Prata de sua carreira e terminou em sexto lugar na votação de MVP da NL.