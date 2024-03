O cornerback do Alabama, Terrion Arnold, já conquistou todo mundo no NFL Combine

Terrion Arnold espera-se que seja escolhido na primeira rodada do draft em pouco menos de dois meses. Uma temporada final estelar em Alabama onde ele acertou cinco passes o colocou no radar.

Uma exibição muito boa no Combinação da NFLtanto em testes quanto em exercícios individuais, solidificou seu Draft da NFL estoque. Mas é dele caráter e personalidade isso deve fazer com que as equipes façam fila para escolhê-lo.

Terrion Arnold: homem de família e prospecto de elite do Draft da NFL

Depois de participar de treinos em campo na sexta-feira, Arnold foi entrevistado por Stacey Dales, da NFL Network. Arnaldo quebrou seu próprio filmeantes de entregar um linda mensagem para sua mãe.

Dales acabou chorando, assim como muitos outros que assistiram.

Alguns dias antes, Arnold conversou com Mike Florio e Chris Simms, da NBC Sports, na sala de mídia do Combine. Ele contou uma história emocionante, comparando jogar cornerback com trabalhar em telhadosque era o trabalho de seu avô.

Esse tipo de trabalho deu a Arnold a confiança, que se traduziu no campo de futebol. É claro que Arnold se preocupa muito com sua família e aprendeu lições de todas as esferas da vida para chegar onde está hoje. Ele é um jogador e um homem impressionante.