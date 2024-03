O cúmulo do azar: a tenista croata Jelena Dokic ‘ferida’ após a saída de Alonso da pista

euPorra, tanto ruim quanto bom, é imprevisível. Havia uma probabilidade muito baixa de que Fernando Alonso sairia da pista em Austráliamuito menos que uma pedra atingisse alguém na arquibancada.

Mas se além disso o ferido é um ex-tenista de alto nível, é quase impossível acreditar. Embora os torcedores estejam sempre a vários metros de distância da pista, porque essas pedras podem voar, às vezes você pode estar no lugar errado no pior momento possível.

Alonso saiu um pouco da pista na qualificação. Em Albert Park, ao contrário de outros circuitos, não há grandes saídas de emergência e os limites da pista são marcados por grama e cascalho. Por isso, quando os pilotos saem da pista costumam levantar muita poeira e cascalho, que às vezes dispara alguns metros devido ao velocidade com que os carros passam.

Um dos pedaços de cascalho lançados ao ar pelo espanhol atingiu direto o olho do tenista Jelena Dokic. O croata, três vezes terceiro em Wimbledon, duas vezes no Aberto da Austrália e duas vezes vice-campeão no Aberto dos Estados Unidos, foi convidado para o Grande Prêmio de Melbourne pela Mercedes.

Depois O incidente de Fernando na curva 6 do Q3 ela teve que receber tratamento do paramédico da Mercedes, mas não houve complicações e tudo foi apenas um susto.

O susto não foi nada

O ex-tenista não quis preocupar ninguém, pois após o tratamento ficou tudo bem.

“Quando você vai para o fim de semana de Fórmula 1 na Austrália e um carro sai da pista bem na sua frente, literalmente todos os detritos de pedra voam direto para seus olhos. Alonso saiu da pista e os detritos de cascalho que você vê voando de sua traseira rodas me atingiram diretamente no olho direito. Tive que fazer tratamento, mas estava tudo bem”, disse Dokic.

Ela até mostrou um grande senso de humor em suas redes sociais: “É apenas um olho injetado e arrancado. Vou sobreviver. Trabalho incrível e rápido do paramédico no showroom da Mercedes na Austrália. Estou pronto para ver mais F1, e Posso confirmar que a maquiagem de alguma forma permaneceu no lugar e não saiu.”

A Aston Martin quis pedir desculpas pela situação, embora não tenha tido culpa e respondeu a ela através das redes sociais: “Lamentamos ver isso, Jelena Dokic. Enviamos-lhe os nossos melhores votos e esperamos que se recupere bem e em breve”.

Ainda assim, a tenista quis voltar a dizer que estava bem no domingo após a corrida: “Para todos aqueles que me perguntam, meu olho está bem, estou bem. Obrigada por todas as mensagens simpáticas”.

Este é um lembrete de que embora os torcedores estejam protegidos em Eventos do Grande Prêmio de Fórmula 1, o automobilismo é um esporte perigoso e incidentes como esse podem acontecer de vez em quando.