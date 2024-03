O desgraçado príncipe Andrew reaparece e segue para o serviço religioso de Páscoa com o rei Charles

Príncipe Andréo duque de York, que estava fortemente envolvido na Escândalo de Jeffrey Epsteinmostrou seu rosto em público poucos dias antes de um documentário sobre sua entrevista sobre um acidente de carro para a BBC chegar ao mundo.

Príncipe Andréirmão de Rei Carlos III, acompanhou o monarca reinante ao culto dominical no Castelo de Windsor para o feriado da Páscoa junto com sua própria ex-esposa, Sarah Fergusone seus outros irmãos (Princesa-Real Anne e Príncipe Edward).

Isso acontece dias antes da Netflix lançar um drama baseado em sua infame entrevista na BBC Newsnight com Emily Maitlis durante o qual ele tentou alegar que não teve nenhum contato sexual com Virgínia Guiffreque o acusou de agredi-la sexualmente três vezes entre 2001-2011.

O oitavo homem na linha de sucessão ao trono britânico, de 64 anos, mais tarde fez um acordo extrajudicial com ela por uma quantia de dinheiro não revelada, que se acredita ter sido sancionado pelo rainha Elizabeth II, o que causou polêmica no Reino Unido, pois as pessoas pensavam que era financiado pelo dinheiro dos contribuintes.

Depois disso, ele agora é mais ou menos mantido fora dos olhos do público, exceto em raras ocasiões como hoje. Ele também foi destituído de suas afiliações militares após o show de terror de uma entrevista.

O que é “Scoop” e quando será lançado?

Scoop é baseado naquele famoso Príncipe André entrevista e toda a premissa gira em torno dos jornalistas que começaram a desvendar a emaranhada teia do escândalo envolvendo o irmão do rei.

É sobre como esses mesmos repórteres conseguiram reunir informações e ganhar credibilidade suficiente junto à Família Real Britânica para persuadir André para a cadeira de entrevistas, onde ele meio que destruiu sua própria reputação e legado.

Categorizado como drama político e suspense, é estrelado por Rufus Sewell como o Príncipe, Billie Piper como Sam McCalister (o produtor da entrevista, que também escreveu um livro de memórias) e Gillian Anderson de Maitlis.

Scoop chegará ao mercado em 5 de abril e será lançado pela Netflix para transmissão online nesta sexta-feira.