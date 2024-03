O diretor de Leaving Neverland critica a cinebiografia de Michael Jackson: conta mentiras completas

O Michael Jackson a cinebiografia (Michael) continua a gerar polêmica. O filme, dirigido por Antonio Fuqua, será lançado em 2025 e contará a história de vida do ex-Rei do Pop, e o último a lançar o filme é E junco enquanto ele retrata as acusações de abuso contra MJ.

O filme vai ver Jacksonseu próprio sobrinho, Jaafar, no papel principal. Ele interpretará seu tio quando adulto, enquanto Juliano Krue Valdi interpretará o cantor de Thriller em seus primeiros anos com o Jackson Five.

Milhares de pessoas dançam “Thriller” de Michael Jackson no Halloween

No entanto, o filme foi apanhado em mais de uma ocasião por uma tempestade devido à forma como esta representação de JacksonA vida de Michael estará acabada, já que muitos apontaram que as polêmicas poderiam ter sido bastante atenuadas ou até mesmo retiradas do filme.

E uma das vozes mais críticas com esta cinebiografia foi E juncodiretor do documentário ‘Leaving Neverland’ onde dois homens contam os abusos sofridos pelo músico quando tinham apenas dez e sete anos de idade.

Reed descreveu como leu o rascunho do roteiro do filme e se mostrou muito chateado com a forma como os assuntos polêmicos seriam tratados neste novo filme com a falta de objetividade mais do que evidente.

“É uma tentativa absoluta de reescrever completamente as alegações e rejeitá-las completamente”, disse Reed ao The Times. “Ele conta mentiras completas.

“Jackson só é visto cuidando de crianças com câncer infantil, dançando com uma menina em uma cadeira de rodas ou acomodando várias crianças pequenas, principalmente seus sobrinhos, na festa do pijama. A verdade é que ele dividiu a cama com crianças pequenas durante muitos anos”.

Para o realizador, a sensação que fica é a de que “é como se lhes tivessem dito o que escrever”, mostrando a sua rejeição a este novo filme, que acusa de ser inverídico e de falsificar a realidade, embora tenhamos de ver o que acontece. assim que chegar a data de lançamento, inicialmente projetada para 18 de abril de 2025.

Quais são as reivindicações contra Michael Jackson?

Jackson enfrentou múltiplas alegações de abuso sexual infantil ao longo de sua vida, sendo o caso de maior repercussão em 2005, quando foi absolvido de todas as acusações. As alegações resultaram de acusações feitas por indivíduos que alegaram que Jackson se envolveram em comportamento inadequado com eles durante a infância.

No caso de 2005, Jackson enfrentou julgamento sob a acusação de abuso sexual infantil e conspiração. O caso girou em torno de acusações feitas por um adolescente que alegou que Jackson havia abusado sexualmente dele.

O julgamento atraiu intensa atenção da mídia e durou vários meses, durante os quais Jackson manteve sua inocência.

Em última análise, Jackson foi absolvido de todas as acusações por um júri da Califórnia. Apesar da vitória legal, o julgamento teve um impacto negativo sobre Jacksoncarreira e vida pessoal de, alimentando ainda mais especulações e controvérsias em torno de seu relacionamento com crianças. O caso continua sendo um dos capítulos mais infames da tumultuada vida e legado de Jackson.

Apesar da sua absolvição legal as acusações continuam a ser objecto de debate e controvérsia com opiniões divididas sobre a veracidade das alegações e Jacksoninocência ou culpa.