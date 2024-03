O diretor de ‘Rust’ Joel Souza diz durante o julgamento que não acreditou que havia levado um tiro

Reproduzir conteúdo de vídeo



Joel Sousa lembrou-se de ter sido levado às pressas para o hospital após o tiroteio em “Rust”… e disse que não conseguia acreditar que havia levado um tiro de verdade… isto é, até que os médicos lhe mostraram a prova.

O diretor – que foi ferido no mesmo tiroteio acidental que matou Halyna Hutchins no set de “Rust” em 2021 – testemunhou na sexta-feira durante Hannah Gutierrez-ReedNo julgamento, ele não entendeu que havia levado um tiro, mesmo enquanto estava no hospital.

Souza explicou que entendia que algo o havia atingido – mas a princípio não conseguiu acreditar quando os médicos lhe disseram que uma bala real e viva o havia atingido.

Joel disse que disse repetidamente aos funcionários do hospital que eles não entenderam o que aconteceu, repetindo muitas vezes que o incidente ocorreu em um set de filmagem – então não havia como uma bala real tê-lo atingido.



Depois de muito protestar, JS diz que os médicos lhe mostraram um raio-X de suas costas… e uma bala de verdade estava bem ali, aninhada sob sua pele, e ele finalmente aceitou a verdade.

Claro, tudo isso e muito mais foi revelado durante o julgamento de homicídio involuntário de Hannah Gutierrez-Reed começou semana passada.

Vários ex-colegas de trabalho de Hannah testemunharam em nome da acusação… com o produtor direto Gabrielle Picles até alegando que ela recomendou um sistema para Hannah para que ela pudesse acompanhar melhor as armas no set – o que ela disse Ana recusou.

Tudo faz parte do argumento da promotoria de que o desleixo de Hannah com armas e munições no set é o culpado pelo trágico incidente.

De sua parte, os advogados de Hannah alegam que ela estava sob um estresse incrível porque atuou como armeira e assistente de adereços no filme.



Parece que o julgamento continuará na próxima semana.