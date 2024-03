O empresário de Jake Paul responde às regras supostamente propostas para a luta de Mike Tyson

Recentemente, houve relatos das supostas regras propostas para o Mike Tyson x Jake Paul luta em 20 de julho e o Youtubers gerente acabou de afirmar que essas são notícias falsas. Essas acusações supostamente propostas incluíam luvas maiores, rounds de 2 minutos, nenhum vencedor a menos que fosse um nocaute, ambos os lutadores sendo testados para uso de esteróides anabolizantes e nenhum juiz. Mas o empresário de Jake Paul Bidariano pretendido carregou um vídeo que afirma que essas regras nada mais são do que informações falsas. Ele esperou oferecer os únicos detalhes dessa luta que foram confirmados até hoje, que nada têm a ver com essas regras supostamente propostas.

Mike Tyson está parecendo assustador novamente

Bidarian faz parte Jake Paul tripulação e ele tem monitorado as sessões de treinamento de Mike Tyson. Ele enviou um vídeo onde oferece uma atualização sobre isso e sobre os supostos ingressos vendidos para o evento. Ele disse: “Notícias de última hora, não há notícias. Pare de espalhar notícias falsas, não há verdade sobre Jake Paul-Mike Tyson. Aqui está o que é verdade: 1. Mike Tyson está em uma forma inacreditável e treinando como nunca fez em muitos, muitos anos e parece assustador Jake Paulo. 2. Não há ingressos à venda. 3. Mais de 85 mil pessoas se inscreveram para ter acesso aos ingressos quando estiverem à venda, este será um evento histórico.”

Apesar dessas novas informações, ainda há preocupação Mike Tyson bem-estar devido à sua idade e aos perigos que poderia enfrentar ao levar uma pancada na cabeça. Pessoas como Dana Branco ou Eddie Hearn foram muito contra assistir Mike Tyson entrando no ringue com o Youtuber. No final das contas, só saberemos o quão pronto Mike Tyson é para uma luta dessas até ele pisar naquele ringue. Mas os vídeos de treinamento dele com aquele físico musculoso mostram-no com uma aparência assustadora e ainda com a mesma velocidade de seu auge. As pessoas adorariam saber sobre as regras que serão aprovadas para essa luta, fiquem ligados para novidades.