O erro de gravação de Rudy Gobert: disses ref Scott Foster com gesto de dinheiro e bolas de ar enterradas

Tele Os Timberwolves de Minnesota Liderou o Cavaliers de Cleveland por um ponto faltando 27 segundos para o fim do jogo de sexta à noite no Rocket Mortgage FieldHouse quando o centro Rudy Gobert sofreu uma falta e posteriormente foi punido com uma falta técnica após fazer o gesto de dinheiro em direção ao árbitro Scott Foster.

Gobert, 31, esfregou os dedos e fez o gesto de “pague-me” para sugerir que Foster tinha dinheiro com a derrota dos Timberwolves. O árbitro não viu o sinal com a mão, mas oficial Natalie Sago fez, e superou o francês, que terminou a disputa com apenas sete pontos e 17 rebotes em 37 minutos de ação.

Russell Westbrook fez uma palhaçada com Rudy Gobert depois que ele acertou lances livres

Treinador assistente do Timberwolves Micah Norique substituiu o treinador doente Chris Finchficou desapontado com Gobert.

“Uma falta técnica aos 27 segundos de jogo, para ser honesto, é inaceitável”, disse Nori durante sua coletiva de imprensa pós-jogo. “Rudy é assim, mas é preciso ser inteligente. Ele fez um visual automático. Ele estava obviamente frustrado – ambas as equipes estavam – mas temos que ser mais espertos.”

O Cleveland acabou empatando o jogo com o lance livre técnico para forçar a prorrogação e eventualmente derrotar o Minnesota por 113-104.

Rudy Gobert enterra as bolas de ar e dobra para Scott Foster diss

Gobert falou sobre o gesto do dinheiro durante sua coletiva de imprensa pós-jogo e, embora se arrependa, o grande homem disse que era “a verdade”.

“Minha reação, que acho que foi a verdade, mas não era o momento de reagir dessa forma”, disse Gobert. “Custou o jogo ao meu time. Foi uma reação imatura. Não é apenas uma decisão. Todo mundo comete erros, mas quando isso acontece repetidamente, é claro que é frustrante.”

O outro clipe do erro de gravação de Gobert da noite foi uma tentativa de enterrar e errar completamente o aro à queima-roupa.

Timberwolves estavam sem Cidades Karl-Anthony devido a uma lesão e Gobert tem que compensar a folga ofensiva no próximo mês que seu colega grande sente falta.