O espetacular presente de aniversário de Travis Hunter para sua mãe deixa os fãs loucos

Aquase todos os filhos amam suas mães mais do que qualquer coisa no mundo e Travis Caçadorcornerback para o Búfalos do Coloradonão é exceção à regra, pois ele presenteou seus pais com a casa dos sonhos no Dia de São Patrício.

Caçador é uma das estrelas em ascensão no mundo do futebol e um dos melhores cornerbacks da NCAA. Espera-se que ele esteja no Draft da NFL para 2025, quando será um alvo premium e poderá ganhar milhões de dólares.

Claro, ele já ganha muito no nível universitário e mostrou um pouco disso em um gesto incrível e doce para sua mãe ao comprar para ela a casa dos sonhos em Savannah, Geórgia.

Exibindo o vídeo no YouTube, a casa tem cinco quartos e dois banheiros e meio, o que significa que ela terá muito espaço antes que ele lhe presenteie com uma carta genuína e emocionante como presente de aniversário atrasado.

É justo dizer que sua mãe ficou emocionada ao ser banhada em confetes, dançando e gritando enquanto dizia: “Oh meu Deus! Vocês me pegaram bem. Provavelmente vou chorar mais tarde.”

Hunter realiza um de seus objetivos

A ambição de Caçador para garantir que sua mãe viva uma vida boa foi revelado em maio de 2022, logo após o ex-técnico do Alabama Crimson Tide, Nick Sabanacusou “alguém” de pegar um milhão de dólares em dinheiro para jogar pelo Jackson State.

Isso e onde Caçador estava na época, treinado por Deion Sandersdepois de ingressar neles em dezembro de 2021, em meio a muitos rumores e links para outras faculdades, incluindo o Alabama.

Mas ele rebateu os rumores e acusações dizendo no X.com, antigo Twitter: “Eu ganhei um milhão? Mas minha mãe ainda fica em uma casa de 3 quartos com cinco filhos”.

Agora com seu nome, imagem e semelhança (NIL) avaliado em US$ 2,4 milhões, ele conseguiu garantir que sua mãe tivesse o espaço que merece antes de partir para o grande momento para continuar a forjar seu destino na NFL.