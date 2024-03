O estande do restaurante ‘The Sopranos’ do Finale é vendido por mais de US $ 82.000

A cabine onde Tony Soprano se sentou com sua família na cena final de “Os Sopranos” acabou de ser vendida em leilão… e alguém desembolsou cinco dígitos.

O estande de Tony foi uma atração turística durante anos na sorveteria Holsten’s em Broomfield, NJ… mas a loja precisa de uma reforma e o estande da sala teve que ir… para o licitante com lance mais alto.

A Holsten’s colocou os famosos móveis – cabine, mesa, divisória e uma placa personalizada reservando assentos para a família Sopranos – no eBay na semana passada com uma oferta inicial de US$ 3.000… e uma guerra total de lances se seguiu.