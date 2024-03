O grande debate do boxe: aos 18 anos, quem venceria – Jake Paul ou Mike Tyson?

Jake Paulo e Mike Tyson entrará no ringue no dia 20 de julho no AT&T Stadium em Arlington, Texas, para uma batalha altamente polêmica, principalmente devido à disparidade de idade entre os dois. Paul tem 27 anos e Tyson tem 57, então parece um confronto desigual, mas quem venceria se ambos tivessem 18 anos?

A questão foi suscitada por duas imagens deles na idade em que os meninos se tornam legalmente homens (Paulo foi declarado como tendo 19 anos), mas eles têm físicos e objetivos totalmente opostos. Tyson parece nada além de puro músculo, ele estava treinando para sua estreia no boxe, que aconteceu no final daquele ano, quando ele nocauteou Hector Mercedes em 1985.

Empresário de Jake Paul nega supostas regras para luta de Mike Tyson

Paulo, por outro lado, estava profundamente envolvido em sua carreira nas redes sociais em 2015 e não demonstrou muito interesse no boxe profissional como carreira. Só em agosto de 2018 ele lutaria Deji Olatunjium YouTuber, na eliminatória do KSI x Logan Paul.

A pergunta, postada em Açúcar Ray RobinsonA conta do Instagram de (embora o lendário lutador esteja morto desde 1989) disse: “Em que segundo seria Jake Paulo ser nocauteado se ele enfrentasse Mike Tyson aos 18 anos.”

Fãs reagem ao debate

Para contextualizar há quanto tempo isso foi para Paulo, ele nem era um grande nome no YouTube em 2015. Ele estava no extinto aplicativo Vine, onde se tornou popular. Vine era um site de vídeo curto que permitia que uma variedade de “memes” fossem postados pelos usuários. É mais semelhante ao TikTok moderno.

Então realmente não é uma comparação justa e a briga entre eles aos 18 anos teria durado tanto quanto Tyson queria que assim fosse. Dada a reputação do campeão WBC naquela época, provavelmente também não teria ido tão longe.

Muitos fãs opinaram sobre a postagem que atraiu mais de 31.000 curtidas e 700 comentários depois de marcar muitos boxeadores icônicos, populares ou lendários, como Maomé Ali, Canelo Álvarez e Floyd Mayweather.

Um fã disse: “AGORA IMAGINE SE AMBOS SE ENFRENTAREM AOS 18 ANOS”.

Enquanto outro acrescentou: “13 anos Mike pode nocautear Jake, de 19 anos.”

No entanto, algumas pessoas simpatizaram com Paulo e admitiu que nunca treinou para competir em um evento de boxe, então obviamente ele não seria capaz de vencer Iron Mike Tyson.

Um deles disse: “Por que as pessoas pensam Paulo vai ganhar que Tysons treinou praticamente toda a sua vida, Jake estará morto em 4 rounds, marque minhas palavras.

E um segundo acrescentou: “Eu não me importo muito com Jake mas essa postagem é tão idiota que o cara nem boxeou aos 18 anos Mike já era uma futura estrela do boxe, é uma merda.”