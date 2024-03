O guarda do duque, Jared McCain, é pago para pintar as unhas: ‘desculpe se isso te ofende’

Duque Demônios Azuis guarda Jared McCain compartilhou um vídeo do TikTok na quinta-feira para anunciar um novo acordo da NIL com uma marca de beleza Sally Hansenque essencialmente lhe paga para pintar as unhas, embora o NCAA Hooper já fazia isso de graça desde a pandemia.

McCain, 20 anos, aproveitou a postagem para explicar que pinta as unhas para parar de roê-las, mas também vê isso como um “autocuidado”. O jovem guarda também pediu desculpas caso a ação ofenda alguém.

“Basta passar algum tempo para cuidar de si mesmo”, disse McCain. “Acho que todos deveriam cuidar de si mesmos. Para mim, é pintar as unhas. Me desculpe se isso ofende algum de vocês…

“Achei que ficou legal e sei que muitas pessoas discordam. Muitas pessoas não gostam. Vou ser eu mesmo e fazer o que achar que fica legal.”

Jared McCain não é a primeira estrela da NCAA a pintar as unhas

Calebe Williams está definido para se tornar a primeira escolha geral do draft no NFL neste verão e uma das únicas coisas que os críticos não gostam nele é que ele pinta as unhas.

Williams, 22 anos, usou esmalte durante sua USC dias como forma de se expressar e os conservadores ficaram indignados, mas não tanto quanto quando ele usava brilho labial. Os atletas são as novas estrelas do rock e estão apenas desempenhando seu papel.

Muitas pessoas querem afirmar que a feminização dos homens começa com o esmalte, mas a verdade mais simples é que a nova geração de atletas é mais Dennis Rodman que Michael Jordan quando se trata de personalidade.